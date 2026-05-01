913 سفينة تجارية في الخليج بعد شهرين من بدء حرب الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بلغ عدد السفن التجارية من جميع الفئات الموجودة في الخليج 913 سفينة في 29 نيسان/أبريل، بعد شهرين من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وفق شركة التتبع البحري “إيه إكس إس مارين”.

ورغم إغلاق إيران مضيق هرمز عمليا، تمكنت بعض السفن من المغادرة، فقد انخفض عددها في الخليج من 1114 صباح 28 شباط/فبراير، وهو يوم الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى على الجمهورية الإسلامية، ما يمثل تراجعا بنسبة 18%، وفقا لبيانات الشركة.

صباح الأربعاء، كان هناك أكثر من 270 ناقلة نفط في الخليج، بالإضافة إلى نحو عشرين ناقلة غاز طبيعي مسال، وأكثر من 30 سفينة تحمل غاز البترول المسال.

لا تميز هذه الأرقام الإجمالية بين السفن التي مُنعت فعليا من مغادرة الخليج بسبب الإغلاق الإيراني والحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، وسفن العمل التي كثيرا ما تشغلها صناعة النفط ولا تغادر المنطقة.

وبحسب بيانات شركة التحليل “كيبلر”، بلغ عدد ناقلات الحاويات الموجودة في الخليج، 118 سفينة، منها 30 سفينة إيرانية، مقارنة بـ155 سفينة في اليوم الأول من الحرب.

في مواجهة خطر الهجمات، بلغت نسبة السفن التي تبحر بإشارة “جي بي إس” معطلة أو مزيفة 31% في 29 نيسان/أبريل، مقارنة بـ16% قبل بدء الحرب.

