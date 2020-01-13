هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 05:00 م

صورة وزعها الديوان الملكي السعودي للملك سليمان وآبي خلال اللقاء في الرياض الاحد في 12 كانون الثاني/يناير 2020

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين إلى الإمارات المحطة الثانية بعد السعودية في جولته الخليجية وسط التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الايراني قاسم سليماني.

وكتب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على تويتر ارفقها بصور تجمعه مع آبي "ارحب برئيس وزراء اليابان في أبوظبي. علاقات الإمارات واليابان تستند الى مسيرة تاريخية وممتدة من الثقة والتعاون والاحترام والمصالح المتبادلة".

والثلاثاء، سيتوجه آبي إلى مسقط بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد وتعيين هيثم بن طارق خلفا له.

وصرّح مسؤول ياباني في إيجاز صحافي في الرياض الأحد أن آبي أكد ضرورة "تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة".

وأشار إلى أن آبي دعا كل الاطراف المعنية للمشاركة في جهود دبلوماسية لتهدئة التوتر وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس.

وسرت شكوك بأن آبي لن يقوم بجولته بعدما ردّت طهران على قتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة.

وحاولت اليابان ارساء توازن بين تحالفها مع واشنطن وعلاقاتها التاريخية ومصالحها مع إيران.

وكانت في السابق بين أبرز مشتري النفط الإيراني لكنها توقفت امتثالاً للعقوبات الأميركية التي فرضت بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران في أيار/مايو 2018.

وحاول آبي خلال الاشهر الأخيرة تقديم نفسه كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، فقد زار طهران واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في طوكيو في كانون الأول/ديسمبر.

لكن مسؤولا يابانيا لم يفصح ما إذا كان آبي ينقل خلال زيارته رسائل وساطة بين طهران والرياض.

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