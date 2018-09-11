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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 03:14 م 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:14

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحافي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي في 10 ايلول/سبتمبر 2018.

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء عن دعمه للتقارب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، على ما أعلن دبلوماسي ياباني، في وقت تدرس واشنطن إمكانية عقد لقاء جديد بين الرجلين.

وقال متحدث باسم الخارجية اليابانية إن آبي كرّر دعمه "للاتفاق بين الرئيس ترامب والزعيم كيم خصوصا التزام زعيم كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية".

والتقي آبي رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، تضمن جدول أعماله مناقشة الجهود الدبلوماسية الأخيرة للحد من البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية تاكيشي اوسوغا لوكالة فرانس برس "موقفنا هو أن الأسرة الدولية يجب أن تدفع كوريا الشمالية بشكل كامل وعلى وجه السرعة لتنفيذ التزامه (كيم) لترامب".

والاثنين، أعلن البيت الابيض أنّ الرئيس ترامب تلقّى رسالة "ودّية جدّاً" و"إيجابية جدّاً" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، يعرب فيها الأخير عن رغبته بإجراء "لقاء جديد" مع الرئيس الأميركي بعد اللقاء الأول التاريخي الذي جمع بين ترامب وكيم في 12 حزيران/يونيو المنصرم في سنغافورة.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الاميركية ساره ساندرز "نحن منفتحون وقد باشرنا التنسيق" من أجل قمة ثانية.

ويتوجه مون الذي قام بدور أساسي في قمة سنغافورة، الأسبوع المقبل إلى بيونغ يانغ لعقد لقائه الثالث مع كيم خلال هذا العام.

وخلال قمة سنغافورة في حزيران/يونيو الفائت، وقّع ترامب وكيم اتفاقا صيغ بشكل عام ومبهم تعهدا فيه بالعمل في اتجاه "نزع كامل للاسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية" رغم ان بيانهما المشترك لم يعط تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك. ومذاك لم يتم تحقيق الكثير من التقدم.

وتتخذ طوكيو موقفا متشددا حيال بيونغ يانغ، التي أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية صوب الأراضي اليابانية.

وقال اوسوغا إن "شينزو آبي أعرب عن آماله أن تؤدي القمة المقبلة بين كوريا الشمالية والجنوبية إلى إجراءات ملموسة إزاء نوع السلاح النووي لكوراي الشمالية".

والاثنين، التقى آبي رئيس الاستخبارات الكورية الجنوبية سوه هون في طوكيو.

ومن المقرر أن يلتقي آبي الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يحضر أيضا منتدى فلاديفوستوك، الأربعاء، على ما قال مصدر دبلوماسي ياباني.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب