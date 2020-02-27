هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 01:33 م

في ما يلي عدد حالات الاصابة والوفاة المرصودة في أوروبا وأهم الاجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

إيطاليا

أصبحت إيطاليا أكثر بلد أوروبي متضرر بعد تسجيل 528 إصابة و14 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وتحولت إلى بؤرة ينتشر منها الوباء في القارة. وفرض حجر على 11 بلدة في شمال البلاد، في منطقتي لومبارديا وفينيتو.

إسبانيا

سجلت 17 حالة إصابة، 12 منها مرتبطة بإيطاليا. وفرض منذ الثلاثاء حجر صحي على فندق في تينيريفي (اقليم الكناري) يقيم فيه أربعة إيطاليين مصابون بالفيروس.

والتقطت ثلاث حالات عدوى في الاراضي الاسبانية، بينهم رجل في حالة حرجة في منطقة مدريد وحالة في اشبيلية (جنوب).

وبالنظر لإقامة 240 الف إيطالي في إسبانيا، نصحت السلطات بعدم السفر للمناطق الإيطالية المتضررة والدول الأخرى المهددة. وفرض إجراء فحوصات للمسافرين الواصلين الذين يحملون أعراض الإصابة.

فرنسا

سجلت 38 إصابة وحالتا وفاة. وفرضت باريس حجرا على مواطنيها العائدين من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس أول مرة في كانون الأول/ديسمبر.

وحضّت الحكومة المواطنين على تأجيل الرحلات في اتجاه مناطق شمال إيطاليا. وطلب من التلاميذ العائدين من الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية ومنطقتي لومبارديا وفينيتو الإيطاليتين البقاء في منازلهم لأسبوعين بعد عودتهم إلى فرنسا.

ألمانيا

سجلت 26 إصابة، بينها 14 موظفا في شركة في ولاية بافاريا انتقلت لهم العدوى من زميل لهم عاد من تدريب في الصين.

أعلنت الحكومة الخميس أن المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا عليهم أن يعلنوا مكان إقامتهم في ألمانيا، وهي تتجهز لإطلاق حملة إعلامية حول طريقة التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

شارك مئات الأشخاص، بينهم زوجان مصابان، في كرنفال بولاية شمال الراين وستفاليا ووضعوا في الحجر بمنازلهم.

المملكة المتحدة

رصدت 15 إصابة، اثنتان منها مرتبطتان بتنيريفي وإيطاليا. ونصحت السلطات بتجنب السفر غير الضروري إلى المناطق المتضررة في إيطاليا وطالبت مواطنيها العائدين من تلك المناطق بالبقاء معزولين في منازلهم وإعلام الأجهزة الصحية.

سويسرا

سجلت أربع حالات. اكتشفت الحالة الأولى الثلاثاء والمصاب سبعيني التقط العدوى في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويقيم شخصان آخران مصابان بالفيروس في منطقة حدودية مع إيطاليا (كانتون غريزون). أما الحالة المتبقية فقد رصدت في جنيف، على الحدود مع فرنسا.

اليونان

رصدت ثلاث حالات - والمرضى مواطنان سافرا حديثا إلى شمال إيطاليا وطفل في سنّ العاشرة.

ألغت السلطات الكرنفال الذي كان يفترض تنظيمه نهاية هذا الأسبوع، وأصدرت مرسوما يحدد الاجراءات (منع مؤقت من التنقل، غلق مدارس أو قاعات عرض) في حال انتشر الفيروس على نطاق واسع.

كرواتيا

سجلت ثلاث حالات، بينها شاب أقام حديثا في إيطاليا وشقيقه ورجل أعمال في بارما (إيطاليا).

النمسا

ثلاث اصابات، بينها زوجان ايطاليان، كانت الزوجة تعمل موظفة استقبال في فندق، ووضعوا في الحجر الثلاثاء.

ونصحت النمسا، المجاورة لإيطاليا، مواطنيها بعدم السفر إلى المناطق الإيطالية المتضررة.

بلغاريا

لم ترصد أي حالة إصابة، على غرار المجر. لكن، علقت شركة "اير بلغاريا" مؤقتا رحلاتها بين صوفيا وميلانو.

بلجيكا

اصابة واحدة لرجل عاد من ووهان بداية شباط/فبراير وانتهت فترة الحجر الصحي المفروضة عليه.

الدنمارك

اصابة واحدة. ودعي الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بعد عودتهم من المناطق المتضررة في شمال إيطاليا إلى اجراء فحوصات.

النرويج

اصابة واحدة لشخص عائد من الصين نهاية الأسبوع الماضي لكن لم تظهر عليه أعراض الإصابة ووصفت حالته بأنها لا تمثل خطرا.

فنلندا

اصابتان، الأولى لسائحة صينية رصدت بداية كانون الثاني/يناير والثانية لامرأة فنلندية أقامت في شمال إيطاليا وأعلن عنها الأربعاء.

السويد

اصابتان، رصدت الأولى نهاية كانون الثاني/يناير لامرأة أقامت في ووهان.

دول البلطيق

اصابة في استونيا لإيراني مقيم.

أعلنت ليتوانيا "الحالة القصوى" التي تسمح لها باتخاذ اجراءات واستخدام موارد على نحو أسرع في حال انتشار الوباء.

وجهّزت لاتفيا مئات الأسرّة الطبيّة وطالبت مواطنيها العائدين من الدول المتضررة بقضاء 14 يوما من "العطلة-الحجر" يتكفل الضمان الاجتماعي تغطية مصاريفها.

بولندا

لم تسجل اصابات. يتم إخضاع المسافرين القادمين من الصين وإيطاليا إلى فحوصات في جميع المطارات التي تستقبل رحلات دولية.

جمهورية التشيك

لم تسجل اصابات. تم وضع عشرات المواطنين العائدين من إيطاليا في الحجر.

سلوفاكيا

يتم اجراء فحص للقادمين من إيطاليا في مطار براتسفلافيا.

جورجيا

اصابة واحدة لجورجي عائد من إيران تم وضعه في عزل صحي في مستشفى بتبليسي.

مقدونيا الشمالية

اصابة واحدة لامرأة عائدة من إيطاليا.

رومانيا

اصابة واحدة لرجل احتك بإيطالي أقام حديثا في رومانيا.

ويتم وضع الأشخاص الذين زاروا المناطق المتضررة في شمال إيطاليا في الحجر.

روسيا

خمس اصابات بينها اصابتان لصينيين تعافيا لاحقا وثلاث اصابات في صفوف المواطنين الروس الذين جرى اجلاؤهم من السفينة السياحية في اليابان.

وحضّت السلطات على تجنب السفر إلى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وستوقف الجمعة منح تأشيرات عمل ولأسباب إنسانية للإيرانيين.

وسيتم تعليق الرحلات في اتجاه كوريا الجنوبية انطلاقا من 1 آذار/مارس.

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