آلاف الاشخاص احتفلوا بعيد ميلاد تيتو ال126 في شمال كرواتيا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
آلاف من مؤيدي الزعيم اليوغوسلافي السابق يوزب بروز تيتو يحيون الذكرى ال126 لولادته في قرية كومروفيتش بشمال كرواتيا في 26 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
احيا آلاف الاشخاص الذي قدموا من جميع انحاء يوغوسلافيا السابقة السبت الذكرى ال126 لولادة الزعيم الشيوعي اليوغوسلافي يوزب بروس تيتو (1892-1980) في قرية كومروفيتش مسقط رأسه في شمال كرواتيا.
وتجمع المعجبون "بالماريشال" الذي ارتدوا قمصانا تحمل صورة الذي كان رئيس يوغوسلافيا او خارطة هذا البلد السابق، امام المنزل الذي ولد فيه واصبح اليوم متحفا.
ورفع عدد منهم علم يوغوسلافيا.
وقال رئيس اتحاد جمعيات "يوزب بورز تيتو" الموجودة في كل الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام "كانت فترة افضل".
وتيتو الذي قاد المقاومة ضد النازيين وحلفائهم في البلقان خلال الحرب العالمية الثانية، حكم الاتحاد اليوغوسلافي بلا منازع منذ انتهاء الحرب وحتى وفاته في 04 ايار/مايو 1980. وقد جعل من يوغوسلافيا احدى اهم الدول الفاعلة في حركة عدم الانحياز.
وما زال كثيرون في دول يوغوسلافيا السابقة معجبين به ويحنون الى عهده. لكن آخرين يشددون على الجوانب السلبية من حكمه وخصوصا قمع المعارضين السياسيين.
وكانت كرواتيا اعادة تسمية واحدة من الساحات الرئيسية في عاصمتها زغرب تيتو في ايلول/سبتمبر 2017.
وبعد عشر سنوات على وفاته، اسفرت سلسلة حروب عن سقوط اكثر من عشرة آلاف قتيل وادت الى تفكك يوغوسلافيا. وقد اصبحت اليوم جمهورياتها الست السابقة -- البوسنة وكرواتيا ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا وسلوفينيا -- دولا مستقلة، وكذلك كوسوفو التي كانت منطقة تتمتع بحكم ذاتي داخل صربيا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب