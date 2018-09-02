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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 02:50 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:50

متظاهرون من الحزب الشيوعي الروسي يتظاهرونفي شوراع موسكو ضد اصلاح سن التقاعد في 2 ايلول/سبتمبر 2018.

تظاهر آلاف الروس الأحد عبر البلاد ضد مشروع رفع سن التقاعد، وتتواصل هذه التعبئة على رغم وعود فلاديمير بوتين بتخفيف الاصلاح.

وفي موسكو، شارك 7500 شخص، بحسب السلطات، في تجمعين منفصلين ضد الاصلاح، الذي تجرى قراءته حاليا في البرلمان.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ايغور سيروتكين (57 عاما) وهو مغني اوبرا عاطل عن العمل، ان "كل ما يريدونه هو الإمعان في تجريد الناس مما يملكون. إلا ان الشعب يعمل حتى من دون ذلك بجد، ومؤمل الحياة قصير".

من جهتها، قالت المهندسة الكسندرا جورافليفا (24 عاما) "نعيش في هذا البلد، نحن مستقبله وبالتأكيد المتقاعدون المستقبليون. هذا الموضوع يقلقنا، نريد ان نعرف ماذا سيحصل".

وجرت تظاهرات في عدة مدن اخرى في روسيا، مثل سان بيترسبورغ (شمال غرب) حيث تظاهر 2500 شخص.

وفي مدينة سامارا التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على نهر الفولغا، شارك حوالى الف شخص في تجمع نظمته جبهة اليسار بزعامة المعارض سيرغي اودالتسوف، كما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس.

وفي اواخر تموز/يوليو، شارك في تظاهرات سابقة في موسكو 100 الف شخص كما يقول المنظمون، و10 الاف كما تقول الشرطة. وكان سيرغي اودالتسوف اوقف خلال هذه التظاهرة، ثم حكم عليه بالسجن 30 يوما لأنه احرق صورا لمسؤولين روسا.

وحكم ايضا على المعارض اليكسي نافالني بالسجن 30 يوما لانه نظم تظاهرة غير مرخصة في كانون الثاني/يناير، وينوي تنظيم تظاهرات ضد الاصلاح في عدد كبير من المدن في التاسع من ايلول/سبتمبر، يوم الانتخابات المحلية.

واعلن بوتين الذي يواجه غضبا غير معهود ادى الى تراجع شعبيته، تخفيفا للمشروع هذا الاسبوع.

واقترح خصوصا رفع سن التقاعد للنساء من 55 عاما في الوقت الراهن الى 60 عاما، (مقابل 63 في النص الأصلي)، بحجة انه سيكون "من غير الصحيح" القيام بغير ذلك. ويبقى رفع سن الذهاب الى التقاعد للرجال 65 عاما، في مقابل 60 اليوم. وسن التقاعد لم يتغير منذ 90 عاما في روسيا.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب