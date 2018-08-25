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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 03:58 ص 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 03:58

لاجئون روهينغا متجمعون أمام سياج في المنطقة الفاصلة بين بورما وبنغلادش في 24 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)