آلاف الروهينغا يتظاهرون للمطالبة "بالعدالة" بعد عام على حملة الجيش البورمي
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لاجئون روهينغا متجمعون أمام سياج في المنطقة الفاصلة بين بورما وبنغلادش في 24 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
نظم آلاف من اللاجئين الروهينغا السبت تظاهرات للمطالبة "بالعدالة" في الذكرى الأولى لشن الجيش البورمي حملة أجبرتهم على الهرب إلى مخيمات في بنغلادش.
وكان حوالى 700 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة لجأوا إلى بنغلادش بسبب حملة بدأها الجيش البورمي ومجموعات بوذية في 25 آب/أغسطس من العام الماضي، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها تطيهر اتني.
وقام آلاف بمسيرات في المخيمات وهم يرددون "نريد العدالة من الأمم المتحدة". ورفعت في أحد المواقع لافتة كتب عليها "لن تتكرر بعد الآن: ذكرى حملة إبادة الروهينغا في 25 آب/أغسطس 2018".
ورفع عدد من المتظاهرين أعلاما بينما وضع آخرون أعصبة كتب عليها "أنقذوا الروهينغا".
وقال ناشطون لوكالة فرانس برس إن مسيرات وتجمعات أخرى ستنظم في مخيم اللاجئين الذي أصبح الأكبر في العالم.
وتؤكد السلطات البورمية أنها لا تستهدف في حملتها سوى المتطرفين. وقد أبرمت اتفاقا مع بنغلادش لإعادة لاجئين لكن لم يترجم عمليا إذ أن كثيرين من هؤلاء يرفضون العودة قبل ضمان سلامتهم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب