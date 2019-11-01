هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 10:04 ص

تجمع آلاف المتظاهرين الإسلاميين في إسلام أباد الجمعة بعد مسيرة استمرت أياما في باكستان للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

ويقود "المسيرة من أجل الحرية" (مسيرة أزادي) المولى فضل الرحمن الذي يقود "جمعية علماء الإسلام" أحد أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد. ويدعو فضل الرحمن خصم رئيس الوزراء عمران خان منذ فترة طويلة، إلى استقالته وتنظيم انتخابات جديدة "حرة ونظامية".

وبقيت المدارس مغلقة لليوم الثاني على التوالي في المدينة التي تشلها اختناقات في حركة السير، بينما تم نشر 17 ألف من أفراد قوات الأمن لتجنب أي فلتان.

وعلى الرغم من إغلاق عدد من محاور الطرق الكبرى بسبب توقف وسائل النقل، استمر تدفق المتظاهرين إلى المدينة طوال صباح الجمعة بانتظار توجيهات زعيمهم قبل صلاة الجمعة.

وقال أبو سعيد خان الذي قدم من بيشاور عاصمة الاقليم الشمالي الغربي التي تبعد نحو مئتي كيلومتر عن العاصمة، لوكالة فرانس برس "نحتج إعادة هؤلاء القادة العاجزين إلى بيوتهم (...) أبناؤنا عاطلون عن العمل والمصانع تغلق أبوابها".

وأضاف متظاهر آخر أنس خان "علينا دفعهم إلى مغادرة السلطة".

وهي أول حركة احتجاجية واسعة ضد حكومة عمران خان الذي وصل إلى السلطة صيف 2018 بعد اقتراع قالت المعارضة أنه تم التلاعب به.

واتصل رئيس أركان الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير برئيس الوزراء "لينصحه بتجنب العنف".

ورفض المنظمون مشاركة نساء في التجمعات ما اثار انتقادات حادة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتحدثت معلومات أيضا عن منع صحافيين من تغطية الحدث.

وروت شفاء يوسفزاي في تغريدة على تويتر أنها بينما بدأت تتحدث أمام كاميرا "جاء رجل وبدأ يقول أن النساء لا يمكنهن المشاركة وأنهن لا يستطعن البقاء وعليهن الرحيل".

وأضافت "خلال دقيقة واحدة طوقنا حشد من الرجال وبدأوا يرددون شعارات مما اضطرنا لمغادرة المكان"، معبرة عن استيائها من نظرة الحشد إليها "ككائن قادم من الفضاء".

وعلقت المدافعة عن حقوق الإنسان مارفي سرمد الخميس"في الديموقراطية التي يكافح مولانا من أجلها لن يكون للنساء مكان".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك