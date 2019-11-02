هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 11:51 ص

متظاهرون مدافعون عن الديموقراطية في مسيرة بهونغ كونغ بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

استخدمت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه السبت ضد آلاف المتظاهرين المدافعين عن الديموقراطية الذين خرجوا إلى الشوارع في تحدٍ للسلطات عبر مسيرة جديدة غير مرخّص لها بعدما تعهّدت بكين تشديد قبضتها على المدينة.

وتحوّلت الأحياء التجارية في الجزيرة الرئيسية إلى ساحة حرب إذ اشتبك متظاهرون ارتدوا ملابس سوداء وأقنعة -- رغم حظرها مؤخّراً من قبل السلطات -- مع شرطة مكافحة الشغب لساعات.

وألقى بعض المتظاهرين المتشددين الحجارة والقنابل الحارقة على الشرطة وقاموا بأعمال تخريبية استهدفت عدة محطات قطارات سريعة ومقار ومتاجر تعد موالية للصين بينها مكتب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الذي تم تحطيم نوافذه.

ودانت الوكالة "الافعال الهمجية" للمحتجين.

وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدمت شاحنات مزودة خراطيم مياه لتفريق المتظاهرين بينما أوقفت العشرات.

وأفاد مراسل فرانس برس أنه شاهد نحو مئة شخص يتم اقتيادهم في ثلاث مركبات بعدما تم القبض عليهم.

وبعد ساعات، دفعت سحب الغاز المسيل للدموع مرتادي النوادي الليلية في أحد الأحياء للاحتماء بينما أغلقت الحانات نوافذها.

وأظهر تسجيل مصوّر مسعفا متطوعا يصاب بحروق في ظهره إثر سقوط عبوة غاز مسيل عليه.

وبحلول المساء، انتقلت الصدامات إلى منطقتي مونغكوك وتسيم شا تسوي اللتين شهدتا مناوشات مشابهة خلال الشهور الأخيرة.

وتأتي المواجهات الأخيرة بعدما حذّرت الصين الجمعة من أنها لن تتسامح مع أي تحدٍ لمنظومة هونغ كونغ الإدارية مع عرض خططها لتعزيز الشعور الوطني في المدينة عبر قطاع التعليم.

وشهدت هونغ كونغ 22 عطلة نهاية أسبوع متتالية من التظاهرات التي قادها الشباب.

وهزّت المدينة تظاهرات ضخمة مدافعة عن الديموقراطية اتّسمت في كثير من الأحيان بالعنف، ما أثّر سلبًا على سمعتها وخصوصا انها تعد مركزاً ماليًا معروفًا بالاستقرار وتسبب بتباطؤ اقتصادها.

- شرخ -

ولم تبد بكين أي رغبة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين بمزيد من الحريات ومحاسبة الشرطة بينما لا يبدو أن الناشطين سيوقفون حراكهم قريبًا.

وقال المتظاهر البالغ 18 عامًا غوردون تسوي لفرانس برس "تجاهلت الحكومة والشرطة مطالب الناس وقمعتهم لذا علينا مواصلة الحراك لنظهر لهم أننا لا نزال نريد أن تتحقق مطالبنا".

وأضاف متظاهر آخر يبلغ 17 عامًا رافضا كشف اسمه ان "الحكومة برمّتها تخضع لسيطرة الحكومة المركزية (في بكين) حاليًا، لذا علينا حماية الحرّيات التي نستحقها".

وسمحت الشرطة بخروج مسيرة مسائية في الحي التجاري بالمدينة لكنها رفضت طلبًا للخروج في شوارع المدينة بعد الظهر، مبررة ذلك بالمخاوف الأمنية نظراً لاندلاع مواجهات على مدى الشهور الماضية.

وكما حصل مراراً في الماضي، تحدّى المتظاهرون الحظر وبدأوا بالتجمّع بأعداد كبيرة رغم احتمال تعرضهم لخطر التوقيف والسجن بتهمة المشاركة في تجمّع غير قانوني.

وألغت الشرطة لاحقًا المسيرات المسائية لكن الحشود كانت تتجمّع أصلا، ما يفسح المجال أمام مزيد من الاضطرابات خلال الليل.

وبعد شهور من الاضطرابات، ازداد الشرخ في هونغ كونغ مع تلاسن المتظاهرين وعناصر الشرطة.

وفي تسجيل مصوّر من تظاهرات السبت، سُمع عناصر الشرطة يصفون المتظاهرين بـ"الصراصير" و"أشباه البشر" بينما عادة ما يستخدم المحتجون تعبير "عصابات" للإشارة إلى قوات الأمن.

- "خائن" -

وكان جوشوا وونغ، أحد أبرز الناشطين في المدينة الذي مُنع في وقت سابق هذا الأسبوع من الترّشح في الانتخابات المحلية المقبلة، بين الشخصيات التي دعت للتظاهر السبت.

وقال عبر تويتر "باتت حرية التجمّع أكثر صعوبة اذ تشدد شرطة هونغ كونغ قبضتها خلال الأشهر الأخيرة. لكننا لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية".

وتشير وسائل الإعلام الصينية الرسمية إلى وونغ على أنه "انفصالي" و"خائن" كونه يدعو لمنح هونغ كونغ مزيداً من الاستقلال.

لكنّه ينفي أنه يسعى للاستقلال ويشير إلى أنه يدافع بكل بساطة عن الحريات الديموقراطية والحكم الذاتي الذي تعهدت بكين منحه لهونغ كونغ لخمسين عامًا بعدما أعادتها بريطانيا سنة 1997.

وُسمح لغيره من المدافعين عن مزيد من الاستقلال بالترشّح للانتخابات في وقت لاحق هذا الشهر.

وتحكم بكين هونغ كونغ وفق مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي يمنح المدينة حريات غير متوافرة في البر الرئيسي.

لكن الكثير من الناشطين يخشون تراجع هذه الحريات مع تعزيز بكين نفوذها خصوصًا منذ وصول الرئيس شي جينبينغ إلى السلطة.

وأثار اقتراح تم التخلي عنه حاليًا بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي، التظاهرات التي بدأت هذا الصيف وشارك فيها الملايين.

وتسبب موقف بكين المتشدد حيال الحراك بتناميه.

ويطالب المتظاهرون بفتح تحقيق في ممارسات الشرطة والعفو عن الأشخاص الذين تم توقيفهم وإجراء انتخابات حرّة تمامًا.

وعلى مدى شهور، اتّخذت الاحتجاجات منحى أكثر عنفًا إذ ألقى متظاهرون متشددون القنابل الحارقة والحجارة على الشرطة بينما قاموا بتخريب المقار التجارية المؤيدة للصين.

وردت الشرطة بتنفيذ عمليات اعتقال وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي حتى تحوّلت الاشتباكات المتبادلة إلى مشهد مألوف.

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