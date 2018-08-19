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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 11:28 ص 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:28

هنود ينظرون الى منزل دمره انزلاق للتربة في ولاية كرالا.

يحاول رجال الإنقاذ بمساندة عشرات المروحيات ومئات السفن الأحد، إنقاذ آلاف الأشخاص الذين تحتجزهم الفيضانات في ولاية كيرالا الهندية في جنوب البلاد، التي أسفرت عن 370 قتيلا على الأقل وشردت أكثر من 700 ألف شخص.

وترتفع حصيلة الضحايا فيما يستمر هطول الأمطار الغزيرة.

وصرّح متحدث باسم حكومة كيرالا لوكالة فرانس برس الأحد أن حصيلة ضحايا هذه الفيضانات، وهي الأخطر التي تتعرض لها الولاية في جنوب الهند منذ قرن، قد ارتفعت الى 370 قتيلا على الأقل منذ بداية الأمطار الموسمية في 29 أيار/مايو.

وقال إنه تم تأمين مساكن بديلة لنحو 725 ألف شخص.

وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية الهندية، يتوقع ان تستمر الأمطار في ولاية كيرالا حتى 23 آب/أغسطس.

وتتعرض هذه المنطقة السياحية في جنوب الهند، منذ نهاية شهر ايار/مايو لأمطار غزيرة أدت الى انزلاقات للتربة وفيضانات مفاجئة جرفت قرى بكاملها.

واضطر حوالى 350 الف شخص للجوء الى ثلاثة آلاف مخيم للطوارئ. وانتشر آلاف من عناصر جيش البر والبحرية وسلاح الجو لمساعدة الأشخاص الذين ما زالت الفيضانات تطوقهم.

وتعرضت طرق كثيرة و134 جسرا لأضرار وعزلت مقاطعات بأكملها في مناطق تلال كيرالا الأكثر تضررا.

ويوجه سكان نداءات استغاثة على شبكات التواصل الإجتماعي، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بأجهزة الإغاثة.

وأكد مسؤول محلي أن انهيار الشبكات المحلية أدى الى تعقيد القدرة على الإتصال بالناس.

وتمت الاستعانة بمروحيات لالقاء زجاجات مياه الشرب ومواد غذائية في مناطق معزولة، وأرسلت أيضا قطارات محملة بمياه الشرب نحو كيرالا.

- مدينة معزولة عن العالم -

فتحت عشرات السدود والخزانات، لأن مستوى المياه بلغ عتبة خطرة. وقد غمرت المياه عددا كبيرا من القرى الواقعة في مجرى التيار.

وذكرت الحكومة المحلية أن أكثر من 10 آلاف كلم من الطرق تضررت.

والوضع في مدينة شينغانور التي تبعد 120 كلم شمال ثيروفانانثابورام عاصمة كيرالا وقطعت عن العالم طوال اربعة ايام، يتسم بخطورة بالغة.

وأرسلت سفن للجيش وجنود الى هذه المدينة التي عثر فيها على جثث كما ذكرت وسائل الاعلام.

وقال ساجي شيريان الذي يمثل شينغانور في جمعية كيرالا، لتلفزيون "ايجانت" انه يتخوف من حصيلة تبلغ 50 قتيلا على الأقل في مدينته، وانفجر بالبكاء مطالبا بمروحيات لانقاذ الناس.

وسيقفل مطار كوشي الدولي حتى 26 آب/أغسطس على الاقل.

وقد زار كيرالا اكثر من مليون سائح العام الماضي، كما تفيد الإحصاءات الرسمية. وهي تتعرض كل سنة لأمطار غزيرة خلال الرياح الموسمية (من حزيران/يونيو الى ايلول/سبتمبر) لكن الأمطار غزيرة جدا هذه المرة.

وتقول وزارة الداخلية الهندية إن 868 شخصا لقوا مصرعهم في سبع ولايات هندية منذ بداية الرياح الموسمية.

وتؤكد الحكومة المحلية أن قيمة الخسائر التي أوقعتها في ولاية كيرالا هذه الأحوال الجوية السيئة، بلغت 2،9 مليار دولار "بحسب تقديرات أولية". وأوضح البيان أن الخسائر النهائية "لا يمكن تحديدها إلا عندما تنحسر المياه".

ومن أجل تعزيز عمليات الاغاثة، طلب رئيس السلطة التنفيذية في كيرالا، أموالا اضافية وارسال عشرين مروحية و600 سفينة اضافة الى السفن التي ارسلت حتى الان.

واعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي حلق السبت بمروحية فوق الولاية المنكوبة، عن مساعدة فورية تبلغ 75 مليون دولار.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب