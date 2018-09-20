آلاف من أنصار أورتيغا يتظاهرون في ماناغوا
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سانديني يشارك في تظاهرة مؤيدة للرئيس دانيال اورتيغا في ماناغوا في 19 ايلول/سبتمبر 2018.(afp_tickers)
تظاهر آلاف الساندينيين الاربعاء في شوارع ماناغوا للتعبير عن دعمهم لرئيس نيكاراغوا دانيال أورتيا، بعد تظاهرات عدة للمعارضة التي تطالب باستقالته منذ خمسة اشهر.
وقد اجتازت التظاهرة المدينة من الجنوب الى الشمال للوصول الى مستديرة هوغو تشافيز حيث اطلق عدد من الساندينيين شعارات مؤيدة للحكومة، وهتفوا خصوصا "إبق يا دانيال!"، فيما كانت سيارات تبث أغاني ساندينية. ورددت مكبرات الصوت: "دانيال، الشعب معه... كل نيكاراغوا معه".
وكانت الحكومة دعت انصارها الى التظاهر تحت شعار "السلام، العدالة والحياة".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اكدت جانيث ريفاس، ربة المنزل (42 عاما) والمتظاهرة المؤيدة لأورتيغا، ان "المعارضين ارادوا القيام بانقلاب، لكنهم لن ينجحوا".
واعتبر المتظاهر السانديني الآخر اوزوالدو كاليرو ان "اليمين اراد توجيه ضربة الى الحكومة الثورية من خلال استخدام شبان واطفال ونساء"، مشيرا الى ان "الانقلابيين" سيدفعون "ثمن جرائمهم".
ويواجه دانيال اورتيغا (72 عاما) منذ خمسة اشهر موجة احتجاج اجتماعية غير مسبوقة من حيث حجمها في نيكاراغوا. لكنها قمعت بعنف منذ انطلقت في 18 نيسان/ابريل مطالبة بمشروع لاصلاح الضمان الاجتماعي، سرعان ما تم التخلي عنه. واسفرت الازمة حتى الان عن اكثر من 320 قتيلا و2000 جريح وتوقيف اكثر من 300 متظاهر وصرف 400 طبيب ومدرس على الاقل.
وتتهم المعارضة اورتيغا الذي يتولى السلطة منذ 11 عاما، بإقامة ديكتاتورية طبعها الفساد والمحسوبية مع زوجته ونائبته روساريو موريللو.
ويعتبر من جانبه ان المعارضين أعدوا "انقلابا" بمساعدة الولايات المتحدة، ووصف المتظاهرين المسجونين بأنهم "ارهابيون".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب