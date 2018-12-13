أبرز الراحلين في العالم عام 2018

غيب الموت عام 2018 شخصيات بارزة في العالم بينها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، والعالم الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ والمغنية أريثا فرانكلين.
- كانون الثاني/يناير-
7- المغنية الفرنسية الشهيرة فرانس غال عن 70 عاما والتي عرفت خصوصا في الستينيات والثمانينات من القرن الماضي.
15- دولوريس أوريوردان (46 عاما) مغنية الفرقة الإيرلندية "ذي كرانبريز".
20- بول بوكوس (91 عاما) كبير الطهاة الفرنسي المعروف بانه "مؤسس فن الطهو الفرنسي".
27- انغفار كامبراد (91 عاما) المؤسس السويدي لشبكة متاجر أيكيا.
- شباط/فبراير-
13- الأمير الدنماركي هنريك (83 عاما) زوج ملكة الدنمارك مارغريت الثانية والمتحدر من أصول فرنسية.
18- ادريسا ويدراوغو (64 عاما) المخرج المتحدر من بوركينا فاسو الحائز جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان كان السينمائي عام 1990 عن فيلم "تيلاي".
21- بيلي غراهام (99 عاما) المبشر الإنجيلي الأميركي والذي كان يستمع إليه رؤساء الولايات المتحدة على مدى عدة عقود.
24- سريديفي (54 عاما) التي كانت تعتبر إحدى أبرز ممثلات بوليوود.
- آذار/مارس-
10- هوبير دي جيفنشي (91 عاما) أسطورة تصميم الازياء الراقية الفرنسية.
14- ستيفن هوكينغ (76 عاما) العالم الفيزيائي البريطاني الذي كان مصابا بمرض التصلّب اللوحي الذي شلّه وأقعده. عرف بأعماله حول الكون. أصبح أيقونة بعد نشر كتابه "تاريخ موجز للزمن" عام 1988.
- نيسان/ابريل-
2- ويني مانديلا (81 عاما) ايقونة الكفاح ضد نظام الفصل العنصري على مدى السنوات ال28 التي كان فيها زوجها نلسون مانديلا في السجن.
13- ميلوش فورمان (86 عاما) المخرج السينمائي الأميركي-التشيكي الذي نال مرتين جائزة الاوسكار عن فئة أفضل مخرج، عام 1976 عن فيلم "وان فلو اوفر ذا كوكوس نيست" (طار فوق عش المجانين) وعام 1985 عن فيلم "أماديوس".
17- بربارا بوش (92 عاما) السيدة الاميركية الاولى من 1989 وحتى 1993 وإحدى إمرأتين فقط كانت زوجة (جورج بوش الاب) ووالدة رئيس أميركي (جورج دبليو بوش).
20- افيتشي (28 عاما): المنتج الموسيقي السويدي الشهير لموسيقى التكنو واسمه الحقيقي تيم بيرغلينغ.
- أيار/مايو-
7- موران (57 عاما) واسمها الفعلي كلودين لويبارتس وهي مغنية بلجيكية.
14- توم وولف (88 عاما) الكاتب الأميركي وأبرز وجوه الصحافة الحديثة ومؤلف الكتاب العالمي الشهير الذي حقق مبيعات عالية "بونفاير أوف فانيتيز".
14- وليام فانس (82 عاما) فنان رسوم الكاريكاتور البلجيكي.
22- فيليب روث (85 عاما) عملاق الأدب الأميركي مؤلف روايات مثل"الوصمة البشرية" والذي غالبا ما ورد اسمه بين المرشحين لنيل جائزة نوبل لكنه لم يحصل عليها.
- حزيران/يونيو-
5- كايت سبايد (55 عاما) الاسم الشهير في عالم الموضة الاميركية والمعروفة بحقائبها المميزة.
8- انطوني بوردان (61 عاما) الطاهي والناقد الأميركي الشهير المعروفة ببرنامجه التلفزيوني على شبكة "سي ان ان" الذي يستكشف فيه فن الطهو في العالم باسره.
18- مغني الراب الاميركي إكس إكس إكس تِنْتاسيون (20 عاما) الذي قتل بالرصاص في فلوريدا.
20- ادوارد-جان امبان (80 عاما): البارون رجل الاعمال البلجيكي الذي تصدرت عملية خطفه في فرنسا 1978 أخبار وسائل الاعلام.
- تموز/يوليو-
5- كلود لانزمان (92 عاما) المخرج السينمائي والصحافي الفرنسي مؤلف كتاب "المحرقة" عام 1985.
- آب/اغسطس-
6- جويل روبشون (73 عاما) الطاهي الفرنسي الشهير والوحيد عالميا الحاصل على 32 نجمة ميشلان التقديرية.
11- في اس نايبول (فيديادهار سوراجبراساد نايبول، 85 عاما) الكاتب البريطاني الحائز جائزة نوبل للاداب عام 2001.
16- أريثا فرانكلين (76 عاما) أسطورة الغناء الاميركية الملقبة ب"ملكة موسيقى السول".
18- كوفي أنان (80 عاما) الامين العام السابق للامم المتحدة المتحدر من غانا الحائز جائزة نوبل لسلام عام 2001.
25- جون ماكين (81 عاما) السناتور الجمهوري الاميركي الذي كان يعتبر بطلا من حرب فيتنام وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية عام 2008 لكن الحظ لم يحالفه.
- أيلول/سبتمبر-
6- بيرت رينولدز (82 عاما) نجم هوليوود في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي.
12- رشيد طه (59 عاما) المغني الجزائري ونجم الروك الفرنسي في الثمانينات.
27- تارا فارس (22 عاما) عارضة الازياء العراقية الشهيرة التي اغتيلت في بغداد.
- تشرين الأول/اكتوبر-
1- شارل ازنافور (86 عاما) عملاق الاغنية الفرنسية المتحدر من أصول أرمنية.
2- الصحافي السعودي جمال خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست والذي كان ينتقد سلطات المملكة، وقد قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
6- مغنية الأوبرا الاسبانية مونسرات كاباليه (85 عاما).
12- بيك بوتا (86 عاما) وزير الخارجية الجنوب أفريقي السابق في حقبة الفصل العنصري.
15- بول آلن (65 عاما) الذي شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت مع بيل غيتس عام 1975.
15- ارتو باسيلينا (76 عاما) الكاتب الفنلندي المعروف بروايته "عام الأرنب البري".
22- جيلبرتو بينيتون (77 عاما) أحد مؤسسي مجموعة الملابس الايطالية المعروفة.
- تشرين الثاني/نوفمبر-
12- ستان لي (95 عاما) أسطورة القصص المصورة الأميركية وصانع شخصيات ايقونية مثل الرجل العنكبوت (سبايدرمان) والرجل الأخضر (هالك).
26- برناردو برتولوتشي (77 عاما) عملاق السينما الايطالية مخرج فيلم "آخر تانغو في باريس" و"الامبراطور الاخير".
30- جورج هربرت ووكر بوش (94 عاما) الرئيس ال41 للولايات المتحدة (1989-1993).
- كانون الاول/ديسمبر-
3- ألبير فرير (92 عاما) المقاول الاشهر والأثرى في بلجيكا.
8- ليودميلا الكسييفا (91 عاما) المنشقة السوفياتية السابقة والناشطة في مجال حقوق الانسان في روسيا.