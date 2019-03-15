هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2019 05:06 م

البحث عن أجزاء من حطام الطائرة الإثيوبية ومقتنيات ضحاياها في 15 آذار/مارس 2019

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد أنه تبادل التعازي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقتل 157 شخصا جراء تحطّم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية على حسابها في تويتر أن "أبيي أحمد و(ترامب) تبادلا في اتّصال هاتفي التعازي لشعبي البلدين بالخسائر البشرية جراء تحطم الرحلة 302" الأحد بعد دقائق من إقلاعها إلى نيروبي.

وتابعت رئاسة الوزراء أن "الرئيس ترامب نوّه بالخطوط الجوية الإثيوبية واعتبرها مؤسسة قوية، مؤكدا الاستعداد لتقديم الدعم التقني حيث تدعو الحاجة".

وشهدت إثيوبيا يوم حداد وطني أعلنته الحكومة بعد تحطّم الطائرة وقد طلبت السلطات مساعدة خارجية في التحقيق.

ويتم حاليا تحليل محتوى الصندوقين الأسودين للطائرة في فرنسا.

والطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" الذي دخل الخدمة قبل أربعة أشهر. وقد منع هذا الطراز من التحليق إثر تعرّضه لكارثتين في غضون أقل من ستة أشهر.

وتحطّمت طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الإندونيسية "لايون إير" في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ما أدّى وقتذاك إلى مقتل 189 شخصاً.

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