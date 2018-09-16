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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 04:15 م 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:15

صورة وزعها الديوان الملكي السعودي تظهر العاهل السعودي سلمان متوسطا رئيس وزراء اثيوبيا ورئيس اريتريا في جدة في 16 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)