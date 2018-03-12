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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 02:07 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:07

فر نحو 700 الفا من اقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين الى بنغلادش المجاورة منذ آب/اغسطس 2017 بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "التطهير العرقي". (afp_tickers)