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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 05:03 م 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:03

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة في 11 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)