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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 02:26 م 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:26

الشرطة التركية تضرب طوقا أمنيا في موقع تفجير في اسطنبول في 19 آذار/مارس 2016 (afp_tickers)