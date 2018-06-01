هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 12:50 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 12:50

الطريق السريع من حرستا في الغوطة الشرقية الى شمال سوريا بعد اعادة فتحه امام السيارات في 15 ايار/مايو.

سجلت حصيلة القتلى المدنيين خلال شهر أيار/مايو المعدل الأدنى منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من سبعة أعوام، رغم مقتل نحو 250 مدنياً وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأورد المرصد أن عدد القتلى المدنيين خلال الشهر الماضي بلغ 244، بينهم 58 طفلاً و33 امرأة، في حصيلة "هي الأدنى في صفوف المدنيين منذ اندلاع الثورة السورية" في العام 2011.

ويأتي انخفاض الحصيلة مقارنة مع الاشهر السابقة بعدما تمكنت قوات النظام من السيطرة خلال شهر نيسان/أبريل على كامل الغوطة الشرقية وبلدات عدة في محيط دمشق.

وتمت السيطرة على تلك المناطق بعد هجوم عسكري تزامن مع قصف جوي ومدفعي كثيف، أوقع مئات القتلى من المدنيين.

وبلغت حصيلة القتلى المدنيين خلال نيسان/أبريل 395، بحسب المرصد.

وشهدت الجبهات هدوءاً الى حد كبير الشهر الماضي مع تركز المعارك في جنوب دمشق، حيث تمكنت قوات النظام من طرد تنظيم الدولة الاسلامية من آخر جيب تحصن فيه، لتعلن دمشق وريفها مناطق "آمنة".

ومن بين القتلى المدنيين خلال أيار/مايو، قضى 77 منهم جراء القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام بينما قتل 19 آخرون بغارات نفذتها روسيا، حليفة دمشق. وقتل 39 آخرون في غارات للتحالف الدولي بقيادة أميركية الذي يستهدف جيوب سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

وتنفي كافة الأطراف مسؤوليتها عن تعمد استهداف المدنيين في سوريا وتؤكد أنها تبذل اقصى جهدها لتجنب وقوع ضحايا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب