هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 03:50 ص

غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس في 20 آذار/مارس 2019

أعلن رئيس الاتحاد الافريقي موسى فقّي مساء السبت في تونس أنّ مؤتمراً "للمصالحة الوطنية" في ليبيا سيعقد في تمّوز/يوليو في أديس أبابا بهدف إخراج البلد الغارق في الفوضى من أزمته.

وقال الفقّي خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع حول ليبيا إنّ ندوة المصالحة الليبية "تمثّل فرصة لليبيين"، من دون مزيد من التفاصيل.

وبالإضافة إلى الفقّي شارك في الاجتماع كلّ من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعقد هذا الاجتماع الرباعي حول ليبيا بمبادرة من الجامعة العربية على هامش القمة العربية التي تنطلق أعمالها في تونس الأحد.

وبحسب رئيس الاتحاد الأفريقي فإنّ "الوقت حان لكي يناقش الأطراف (السياسيون الليبيون) مصير بلدهم".

وقبل مؤتمر أديس أبابا سيعقد في مدينة غدامس في غرب ليبيا "ملتقى وطني" يرمي إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

وفي ليبيا تتنازع سلطتان حكم البلاد وهما حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الامم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطة منافسة مقرها شرق ليبيا ومدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان المنتخب.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في نهاية شباط/فبراير عن اتفاق جديد في ابوظبي بين السلطتين المتنافستين بهدف تنظيم انتخابات في ليبيا، لكن دون تحديد جدول زمني.

وهناك حاجة للتوافق بين الليبيين على دستور وتنظيم انتخابات، للتوصل الى استقرار المؤسسات وعودة الأمن ولكن أيضا لاعادة الاقتصاد المترنح للبلاد الى وضعه الطبيعي.

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