هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 01:16 م

جناح ارامكو في معرض ديترويت للسيارات بولاية ميشيغن الأميركية في 16 كانون الثاني/يناير 2018

أكّدت شركة أرامكو السعودية أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على "وضع السوق"، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام المجموعة النفطية العملاقة بتأجيل هذا الطرح الاولي مرة جديدة.

ويشكل طرح أسهم الشركة السودية للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط.

ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر بن عثمان الرميَّان أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح "قريبا جدا جدا". وتوقعت مصادر قريبة من الملف أن يتم الطرح هذا الشهر.

إلا أنّ مصدرا مطلعا على الملف قال لوكالة فرانس برس إنّ السعودية تعتزم تأجيل الطرح العام الأولي.

وقالت أرامكو لفرانس برس في رد مكتوب على سؤال حول عملية التأجيل إنّ الشركة "تتواصل بشكل مستمر مع المساهمين حول جهوزية النشاطات المرتبطة بالاكتتاب".

وأضاف بيان مقتضب "الشركة جاهزة والتوقيت سيعتمد على ظروف السوق" وقرار المساهمين.

ويعتبر كثيرون أن الفشل في الوصول إلى 2 تريليون دولار في تقدير قيمة أرامكو، كان السبب الرئيسي في تأجيل عملية طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.

وبحسب روس مولد الخبير في شركة بيل الاستثمارية الاستشارية فإن "رغبة الرياض الواضحة في تقييم بقيمة 2 تريليون دولار قد تكون صعبة التحقق".

وتعمل المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على رفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5 بالمئة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة النفط العملاقة تدرس إمكان طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الاولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية قد تكون بورصة طوكيو.

وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني في نيسان/ابريل الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.

وحقّقت الشركة العملاقة أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.

وفي آب/أغسطس الحالي، أعلنت أرامكو عن إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46,9 مليار دولار، مقابل 53,0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتقدّر أرامكو احتياطات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافىء النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عال ومريح، بحسب وكالة "فيتش".

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