هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 12:21 م

إجلاء طلاب الأكاديمية العسكرية في سان بطرسبرغ بعد انفجار عبوة يدوية الصنع في 2 نيسان/ابريل 2019

أسفر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع الثلاثاء عن إصابة أربعة أشخاص بجروح في أكاديمية عسكرية في مدينة سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا، وفق السلطات التي لم تؤكد إن كان الأمر يتعلق باعتداء.

وفتح تحقيق في "محاولة قتل" بعد الانفجار الذي وقع في حوالى الساعة 1,30 بعد الظهر (10.30 ت غ) في سان بطرسبورغ في مكاتب العاملين في مبنى إداري في أكاديمية موزايسكي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات الأنباء، أن الانفجار ناجم عن "عبوة يدوية الصنع لم تحدد طبيعتها".

وأضافت لجنة التحقيق الروسية أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم، وهم يتلقون العلاج.

ووصفت العبوة بأنها تفتقر الى التغليف، ما يعني انها ليست عبوة عسكرية كقذيفة هاون على سبيل المثال.

وقالت لجنة التحقيق وهي هيئة تابعة مباشرة للكرملين انها تعمل على تحديد ملابسات الانفجار ومصدره. ونظرأ لأنها فتحت تحقيقاً جنائياً، لم تتجه اللجنة نحو وصف الحادث بانه "ارهابي".

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالأكاديمية، وفق ما شاهد مراسل فرانس برس، فيما شوهد الموظفون والطلاب وهم يغادرونها، كما خرجت سيارات اطفاء من البوابات.

وقالت طالبة في الاكاديمية عرّفت عن نفسها فقط باسمها الأول ناتاليا "يتم اخلاؤنا الآن من المكان".

وقال مسؤول في خدمة الطوارىء لوكالة "ريا نوفوستي" ان الانفجار ترددت أصداؤه في غرفة في الطابق الأول ما أدى الى انهيار أحد السلالم واحتجاز نحو 20 شخصا في الداخل.

وتشرف وزارة الدفاع الروسية على الأكاديمية التي تعد من الأكبر في روسيا وتدرب ضباطا للخدمة في قوات الدفاع الجوي والفضائي وقطاعات اخرى في القوات المسلحة.

وتقع الأكاديمية في وسط سان بطرسبورغ العاصمة القديمة لروسيا المليئة بالقصور التاريخية التي تعد عامل جذب للسياح.

وتزامن الانفجار مع محاكمة 11 شخصا في المحكمة العسكرية في المدينة متهمين بالمساعدة على التخطيط لهجوم انتحاري وقع في المترو عام 2017 وتبنته جماعة صغيرة غير معروفة كثيرا ومرتبطة بالقاعدة.

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