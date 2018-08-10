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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 12:04 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:04

صورة وزّعتها شرطة مدينة فريديريكتون الكندية للشرطيين لورانس روبرت كوستيلو (يسار) وسارة ماي هيلين بيرنز اللذين قتلا في المدينة في إطلاق نار أسفر أيضا عن مقتل شخصين آخرين في 10 آب/أغسطس 2018.

أعلنت السلطات الكندية أنها اعتقلت مشتبهاً به إثر مقتل أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، في إطلاق نار وقع الجمعة في مدينة فردريكتون في شرق البلاد، في وقت تخشى فيه البلاد عودة أعمال العنف المرتبطة بالأسلحة النارية.

وقال مارتين غوديه المتحدث باسم شرطة فردريكتون خلال مؤتمر صحافي إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 48 عاما ويقيم في المدينة، رافضا الإدلاء بأي تفصيل بشأن الدوافع المحتملة لإطلاق النار وذلك كون التحقيق لا يزال جاريا.

وأوضح المتحدث أن المشتبه به اعتقل في شقته بعيد اطلاق النار، مشيرا الى ان عناصر الشرطة هرعوا الى مبنى صغير في حي سكني في شمال المدينة بعد تلقيهم نداء استغاثة قرابة الساعة السابعة والدقيقة العاشرة صباحا (10,10 ت غ).

وأضاف أنه بوصولهم الى المكان عثر عناصر الشرطة على شخصين يرقدان على الارض جثتين هامدتين، و"عندها تم إطلاق النار عليهم".

وروى شاهد عيان لقنوات تلفزة محلية أنه استيقظ على دوي طلقات نارية ورأى من نافذة منزله رجلا يطلق النار من داخل شقته.

وقال الشاهد "لم أرَ مطلق النار بل فقط فوهة سلاحه الناري"، مشيرا الى انه حاول مساعدة الشرطيين اللذين كانا يرقدان على الارض لكن سرعان ما وصلت تعزيزات من الشرطة الى المكان.

وأعلنت شرطة فردريكتون هوية عنصريها القتيلين وهما رجل يدعى لورانس روبرت كوستيلو عمره 45 عاما ولديه أربعة أطفال، وامرأة تدعى سارة ماي هيلين بيرنز عمرها 43 عاما ولديها ثلاثة أطفال.

أما القتيلان الباقيان فهما ايضا رجل وامرأة بالغان، بحسب المتحدث الذي رفض الادلاء بأي معلومات اضافية كما لم يوضح ما اذا كان اطلاق النار قد اسفر عن سقوط جرحى غير مطلق النار.

وإثر اطلاق النار فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول حي بروكسايد القريب من وسط المدينة التي يقطنها ستون الف شخص. واستمر الطوق الامني ساعات عدة ولم يرفع الا قرابة الظهر.

وسارع رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى التعليق على الحدث "الرهيب"، مقدما تعازيه لذوي الضحايا ومشيدا بشجاعة الشرطيين.

وقال ترودو "لن ننسى أبدا الشرطيين القتيلين اللذين أنقذت تضحيتهما حتماً أرواحاً ومنعت وقوع مأساة أكثر خطورة".

وإثر إطلاق النار عاد الى الواجهة السجال حول مسألة ضبط الاسلحة النارية في كندا.

ومساء 22 تموز/يوليو، اطلق رجل النار في وسط تورونتو ما اسفر عن مقتل شابة في الثامنة عشرة وفتاة في العاشرة واصابة 13 اخرين.

وتبنّى تنظيم الدولة الاسلامية اطلاق النار لكن الشرطة اكدت انها لا تملك اي دليل على صحة هذا الامر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب