أربعة قتلى في هجوم استهدف حاجزا لقوة العمليات الخاصة في ليبيا (عميد بلدية)
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موالون للحكومة الليبية المعترف بها دوليا يقاتلون جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية في سرت في 25 حزيران/يونيو 2016(afp_tickers)
أدى هجوم مسلح استهدف حاجزا لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية الخميس الى مقتل أربعة عسكريين وإصابة خمسة آخرين بجروح قرب زليتن، كما أفاد عمدة بلدية المدينة.
وقال عمدة بلدية زليتن مفتاح احمادي لوكالة فرانس برس "هجوم مسلح بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية" صباحا مضيفا "قتل أربعة بالرصاص وأصيب خمسة في هجوم استهدف قوة العمليات الخاصة بالمنطقة الوسطى بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وتحديدا الهجوم استهدف بوابة وادي كعام".
والحاجز الامني المستهدف يقع على الطريق الساحلي بين الخمس (115 كلم شرق طرابلس) وزليتن (170 كلم شرق طرابلس) في منطقة ينشط فيها تنظيم الدولة الاسلامية.
لكن لم يتم تبني الاعتداء على الفور.
ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني ومقرها في طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.
واستفاد تنظيم الدولة الاسلامية من الفوضى في البلاد لكي يجد موطىء قدم له في ليبيا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب