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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 10:40 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:40

موالون للحكومة الليبية المعترف بها دوليا يقاتلون جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية في سرت في 25 حزيران/يونيو 2016 (afp_tickers)