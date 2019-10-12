هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 12:28 م

عناصر في شرطة نيويورك خارج قاعة في المدينة شهدت اطلاق نار في 12 تشرين الاول/اكتوبر 2019

قُتل أربعة أشخاص واصيب ثلاثة بإطلاق نار وقع في ساعة مبكرة السبت في نيويورك في قاعة تشهد مراهنات غير قانونية، وفق ما افادت شرطة المدينة.

وقالت الشرطة ان اربعة رجال قتلوا ونقل ثلاثة آخرون هم رجلان وامرأة الى المستشفى، لكن حياتهم ليست في خطر.

ولم يتم توقيف أي شخص صباح السبت، ويبدو ان الشرطة تستبعد فرضية تصفية حسابات بين عصابات.

وصرح المسؤول في شرطة نيويورك ديرموت شي للصحافيين "لا يزال الوقت مبكرا جدا لمعرفة ما اذا كان الامر خلافا بسبب مراهنات او عملية سرقة".

وتراوح اعمار الضحايا بين 32 و49 عاما. وتم العثور على سلاحين ناريين في المكان، وفق العناصر الاولى للتحقيق.

وذكرت شرطة نيويورك ان 15 طلقا ناريا على الاقل اطلقت في المكان.

وفي ايلول/سبتمبر 2019، شهدت مدينة نيويورك 67 حادثا استخدمت فيها اسلحة نارية مقابل 71 في ايلول/سبتمبر 2018، بحسب احصاءات اصدرتها الشرطة قبل بضعة ايام.

والعدد هذا العام هو الادنى بالنسبة الى شهر ايلول/سبتمبر منذ باشرت شرطة نيويورك اجراء هذه الاحصاءات العام 1994.

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام حوادث اطلاق نار دامية.

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