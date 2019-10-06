هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أكتوبر, 2019 01:10 م

تكريم لضحايا مجزرة وولمارت أمام مركز التسوق سييلو فيستا، الأحد 4 آب/اغسطس 2019

قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع فجر الأحد في حانة بمدينة كنساس في وسط الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقالت شرطة "كنساس سيتي" في بيان على تويتر "لقد عثرنا في مكان إطلاق النار الذي وقع في حانة تيكيلا كيه سي على ما مجموعه تسعة أشخاص تمّ إطلاق النار عليهم".

وأضافت أنّ "أربعة من الضحايا تمّ العثور عليهم جثثاً هامدة داخل الحانة، بينما تم العثور على خمسة في الخارج مصابين بجروح" وحالهم مستقرة.

من جهته قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد في تغريدة على تويتر إن اثنين من القتلى هما مكسيكيان.

ووفقاً لتحقيق أوّلي أجرته الشرطة فإنّ إطلاق النار سببه "شجار" وقع سابقاً في الحانة، مشيرة إلى أنّ اثنين من المشتبه بهم فرّا من المكان وبحوزتهما مسدّسات.

ونشرت الشرطة صوراً للمشتبه بهم وطلبت من الجمهور مساعدتها للتعرّف عليهم وتحديد مكانهم.

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