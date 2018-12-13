أربعة قتلى و43 جريحا في حادث قطار في العاصمة التركية (المحافظ) 

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 05:46 ص

محطة قطارات في أنقرة في 31 آذار/مارس 2015

قتل أربعة أشخاص وجرح 43 آخرون في حادث لقطار سريع وقع في وقت مبكر الخميس في العاصمة التركية أنقرة، حسبما أعلن المحافظ واصب شاهين.

وأوضح المحافظ لصحافيين ان القطار كان في رحلة بين أنقرة وقونية (وسط) عندما اصطدم بقاطرة كانت تقوم بكشف روتيني على سكك الحديد. وأضاف أن "43 شخصا جرحوا وللاسف لقي أربعة من مواطنينا حتفهم".

وتابع أن "عمليات الإنقاذ التي نقوم بها مستمرة ونأمل ألا يرتفع عدد القتلى".

ووقع الحادث في منطقة يني محله في غرب العاصمة.

وأظهرت صور فرق الإنقاذ تعمل حول عربات بيضاء وزرقاء يغطيها حطام.

وقال المحافظ إن تحقيقا يجري لتحديد أسباب الحادث.

راض/اا/لين

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