هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 01:59 م

مشاركون في تجمّع انتخابي في حي ّكاسمباسا في اسطنبول يستمعون إلى خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان في 5 آذار/مارس

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة في اسطنبول الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بأنهم أساؤوا الى الدين الاسلامي بعد أن واصلوا تأدية أغانٍ خلال موعد الصلاة.

وكانت الشرطة أطلقت الجمعة الغاز المسيل للدموع على آلاف الأشخاص الذي نزلوا إلى الشارع رغم المنع المطلق لأي تظاهرة في جادة الاستقلال التجارية في اسطنبول التي شهدت مسيرة سلمية مماثلة العام الماضي.

وظهر في فيديو انتشر على الانترنت، لم يتم التأكد من صحته، رجال ونساء يسيرون في جادة الاستقلال وهم يواصلون ترديد شعارات خلال الآذان.

وقال أردوغان خلال تجمّع انتخابي في أضنه(جنوب) عرض خلاله مقطعا صغيرا من ذلك الفيديو إن "تجمعاً في تقسيم (ساحة في اسطنبول) يقوده حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي يُزعم أنه بمناسبة يوم المرأة العالمي، تصرّف المشاركون به بوقاحة مع غنائهم وتصفيرهم خلال موعد الآذان".

ويشارك الرئيس الإسلامي المحافظ في تجمعات انتخابية بشكل يومي تقريبا في كافة أنحاء البلاد استعدادا للانتخابات المحلية في 31 آذار/مارس.

ويؤكد أردوغان مراراً أن الحزب الإسلامي الذي يقوده أعطى المزيد من الحريات إلى المسلمين، إذ كان ارتداء الحجاب في ما مضى ممنوعاً في المؤسسات العامة والجامعات.

لكن منتقديه يتهمونه بأنه يهدّد علمانية الدولة التي جعلها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك الذي حكم البلاد بين عامي 1923 و1938 مبدأ أساسياً للجمهورية التركية.

ويشكّل الآذان موضوعاً جدلياً منذ تأسيس الجمهورية عام 1923 التي ولدت بعد انهيار السلطنة العثمانية ونهاية خلافتها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك