أردوغان ينتقد "العنف المفرط" للسلطات الفرنسية بحقّ "السترات الصفراء"

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 03:31 م

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلقي خطابا في مقر حزب لاعدالة والتنمية في انقرة في 6 كانون الاول/ديسمبر 2018

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت "العنف المفرط" الذي تستخدمه السلطات الفرنسية على حدّ قوله في تفريقها لتظاهرات "السترات الصفراء"، مؤكّداً أنّه يتابع الوضع في فرنسا "بقلق".

وقال أردوغان في خطاب باسطنبول "الفوضى تعمّ شوارع دول أوروبية عدة بدءاً بباريس. شبكات التلفزيون والصحف تنشر صوراً لسيارات تحترق ومحال تجارية تنهب وردّ الشرطة العنيف جداً ضدّ المتظاهرين".

وأضاف "تركيا ترفض في آن معاً مشاهد الفوضى التي يسبّبها المتظاهرون والعنف المفرط في مواجهتهم"، موضحاً أنّه يتابع الوضع "بقلق".

وتظاهر عشرات آلاف من "السترات الصفراء" السبت في كافة أنحاء فرنسا وخصوصاً في باريس حيث نشبت صدامات مع الشرطة. وأفادت السلطات الفرنسية أنّ أكثر من 700 شخص أوقفوا.

وبدأ تحرّك "السترات الصفراء" في فرنسا الشهر الماضي مع تجمّع أشخاص للاحتجاج على قرار بزيادة الضريبة على الوقود، ولاحقاً أخذ نطاق هذا التحرّك يتّسع.

ويغطّي الإعلام التركي هذه التظاهرات التي بثّت مشاهد منها بشكل كبير في الأيام الأخيرة ظهر فيها طلاب يركعون وأيديهم فوق رؤوسهم بعد اعتقالهم في مانت-لاجولي قرب باريس.

وقال أردوغان ساخراً "أنظروا ماذا يفعل الشرطيون التابعون لأولئك الذين كانوا ينتقدون رجال الشرطة لدينا!" معتبراً أنّ أوروبا "فشلت في مجالات حقوق الانسان والديموقراطية والحريات".

وتتعرّض تركيا بانتظام لانتقادات من الدول الأوروبية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تندّد بتراجع دولة القانون في هذا البلد في السنوات الأخيرة.

وقمعت السلطات التركية بوحشية تظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة في ربيع 2013.

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