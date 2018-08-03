هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 01:51 ص 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 01:51

قدم الأساقفة الكاثوليك في تشيلي الجمعة اعتذارا ل"تقصيرهم في واجباتهم" تجاه ضحايا الاعتداءات الجنسية، وتعهدوا بالعمل مع المدعين العامين في البلاد لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، وذلك في أوج هذه الفضيحة التي تهز الكنيسة التشيلية.

وقال الاساقفة في بيان بعد انتهاء خمسة أيام من اجتماعات دورة استثنائية لمؤتمر الاساقفة في بونتا ترالكا "قصرنا في واجباتنا كرعاة. لم نصغ أو نصدق أو نستقبل أو نرافق ضحايا خطايا مريعة وظلم ارتكبه الكهنة او أعضاء في الكنيسة".

وأضاف "لهذا نحن نعتذر أولا للضحايا والناجين".

وقال الأمين العام لمؤتمر الأساقفة المونسنيور فرناندو راموس بشأن تعاون الكنيسة مع النيابة العامة، وهو أحد الإجراءات التي أعلنت الجمعة "اليوم هناك ما قبل وما بعد، إنه نقطة تحول".

وفي محاولة لتهدئة الأزمة التي تحاصر الكنيسة الكاثوليكية في البلد الاميركي الجنوبي، قرّر الأساقفة الكشف أمام الرأي العام عن التحقيقات السابقة حول التقارير عن إساءات جنسية ضد قاصرين.

كما التزموا لقاء ضحايا الاعتداءات الجنسية "شخصيا"، وتبني "النقد الذاتي" لفهم "ما سمح بحصول واستمرار هذه الانتهاكات والعمل على الا تتكرر ابدا".

ومع ذلك، اعترف الأساقفة بأن هذه الإجراءات لا تكفي وحدها "لحل آفة الاعتداءات المأساوية في كنيستنا وأسبابها المعقّدة وجذورها".

وأعلن مكتب الادعاء العام في تشيلي الأسبوع الماضي أنه يحقّق في قضايا تتعلق ب158 عضوا في الكنيسة، وبعض هذه القضايا يعود الى ستينات القرن الماضي وتتعلق ب266 ضحية بينهم 178 طفلا ومراهقا.

وتشمل التحقيقات البالغ عددها 38 حاليا، 73 شخصا وتتعلق ب104 ضحايا كان معظمهم قاصرين لدى حصول الوقائع.

وفي الأشهر الأخيرة، أوقف 14 مسؤولا في الكنيسة عن العمل.

وفي 18 أيار/مايو الماضي، قدم مسؤولو الكنيسة جميعا استقالاتهم في إطار فضيحة التعدي الجنسي على الأطفال والتغاضي عنه. ومنذ عام 2000، تم الإبلاغ عن حوالى 80 كاهنا كاثوليكيا الى السلطات في تشيلي في مثل هذه الاعتداءات.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب