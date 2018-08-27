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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 07:10 ص 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:10

بدأ الأميركيون وداع السناتور الأميركي جون ماكين الذي توفي السبت عن 81 عاماً، خلال أسبوع ينتهي بجنازة وطنية تنظم السبت في العاصمة الفدرالية واشنطن قبل أن يوارى الأحد في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس.

وتوفي السناتور عن ولاية أريزونا قبل أيام من بلوغه الثانية والثمانين من العمر في مزرعته بالقرب من سيدونا، بعد سبعة أشهر من الصراع مع سرطان في الدماغ.

وكانت زوجته الثانية سيندي وأبناؤه السبعة -- ثلاثة منهم من زواج سابق -- إلى جانبه عند وفاته.

وأعلن منظمو مراسم وداع بطل حرب فيتنام السابق أن جثمانه سيسجى في مبنى برلمان ولاية أريزونا التي كان ممثلها في الكونغرس لأكثر من 35 عاما، في مدينة فينيكس الأربعاء. وقال حاكم ولاية أريزونا داغ ديوسي "إنه تكريم نادر وخاص لرجل مميز جدا".

وفي اليوم التالي ستقام صلاة في الكنيسة الانجيلية في نورث فينيكس لراحة نفس السناتور الجمهوري الراحل. ومن الكنيسة سينقل الجثمان الى القاعدة الجوية التابعة للحرس الوطني لولاية أريزونا في مطار فينكس ليتم نقله جوا الى واشنطن.

في واشنطن سيسجّى جثمانه الجمعة في مبنى الكابيتول، وهي مراسم مخصصة لكبار الشخصيات في تاريخ الولايات المتحدة مثل الرئيسين جون كينيدي ورونالد ريغن وروزا باركس. وسيتاح للأميركيين إلقاء النظرة الأخيرة عليه طوال ست ساعات.

وستنظم السبت الجنازة الوطنية لماكين في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة الفدرالية، وستشارك فيها عائلة ماكين وأصدقاؤه وزملاؤه في الكونغرس وكبار الشخصيات الاميركية والأجنبية، بحسب المنظمين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كلا من الرئيسين السابقين الديموقراطي باراك أوباما والجمهوري جورج بوش الابن سيلقي كلمة، بناء على طلبه. وكانت وسائل إعلام أميركية عدة ذكرت قبل أشهر أنه طلب بشكل واضح ألا يحضر الرئيس دونالد ترامب جنازته.

وستختتم مراسم الوداع الطويلة لماكين الأحد في مقبرة الأكاديمية البحرية في أنابوليس بولاية ميريلاند حيث سيوارى بحضور عائلته فقط، في قبر مجاور لقبر صديقه الأميرال تشاك لارسون الذي تعود صداقته والطيار السابق الى أيام دراستهما سويا في الكلية الحربية.

- ترامب يلتزم الصمت -

في أريزونا، أحضر مواطنون الورود الأحد أمام مقر عمله البرلماني في فينيكس وأمام مكتب دفن الموتى حيث وضع جثمانه. وقال أحد الذين وضعوا هذه الورود مايكل ويلسون "نريد تكريم وطني أميركي عظيم، بطل أميركي عظيم".

وكان السناتور كتب في مذكرات نشرت في أيار/مايو "عشت قضايا كبرى ورأيت عجائب، خضت الحرب وشاركت في السلام. صنعت لنفسي مكانا صغيرا في تاريخ أميركي وتاريخ عصري".

وبرحيله تتراجع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ موقتا إلى خمسين مقعدا مقابل 49 للمعارضة الديموقراطية. وقال حاكم أريزونا الأحد أنه سيعين خلفا له بعد الجنازة بانتظار انتخابات ستجري في 2020.

وفي ردود الفعل على وفاته، وصفت الطبقة السياسية في الولايات المتحدة ماكين بأنه "وطني" و"بطل" و"مقاتل" مشددة على نقطة مشتركة هي أنه كان رجلا في خدمة الأمة. لكن كل هذا في ظل صمت التزمه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

وترامب الذي قال ماكين في 2016 إنه لن يصوت له ولم يخف احتقاره له، عبر في تغريدة مقتضبة عن تعازيه بدون أن يتطرق إلى مسيرة الرجل. وكتب "أحر التعازي والاحترام لعائلة السناتور جون ماكين. قلوبنا وصلواتنا معكم".

وفي ردود الفعل الخارجية أحيت هانوي الاثنين ذكرى المقاتل السابق في حرب فيتنام الذي أمضى سنوات في سجونها. ووضع مواطنون ومسؤولون باقات زهور أمام منحوتة لماكين في المكان الذي أنزلت فيه طائرته وتم احتجازه.

وأمضى ماكين أكثر من خمس سنوات في الأسر، وسُجن في زنزانة انفرادية وتعرض للضرب والتعذيب. لكن في العقود التي تلت النزاع التام أصبح المرشح الجمهوري للرئاسة يعرف في فيتنام بانتقاله من أسير حرب إلى صانع سلام.

وأوردت وسائل الاعلام الرسمية في فيتنام خبر وفاته على صفحاتها الأولى. ومن بين الذين توجهوا إلى السفارة الأميركية للتعازي به، محاربون سابقون.

أما وسائل الاعلام الروسية الموالية للكرملين فلم تتحسر كثيرا على وفاة السناتور الذي ازعج روسيا بدعمه للقادة الموالين للغرب في جورجيا وأوكرانيا، ولتاييده لفرض عقوبات على موسكو لضمها القرم.

وقالت شبكة روسيا-1 التلفزيونية إن "ماكين أصبح الرمز الأول للكراهية لروسيا" مضيفة "لم يتمكن من تحمل استقلالية السياسة الخارجية لروسيا".

من ناحيتها كتبت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الموالية للكرملين في مقالة لاذعة أن ماكين "كان يعشق الحرب".

واتهمت الصحيفة الطيار السابق بالكذب بشأن تعرضه للتعذيب اثناء سجنه خلال حرب فيتنام، وختمت مقالها آملة بأن يكون "في نار جهنم".

أما موقع لايف نيوز الموالي للكرملين فقد هزأ ب"زعيم الكراهية لروسيا" لقراره نشر مقالة في 2013 تصوب على الروس على موقع إخباري غامض هو برافدا.رو.

وربما اعتقد ماكين إن الموقع مرتبط بصحيفة برافدا السوفياتية النافذة في الماضي. وكتب موقع لايف نيوز "من الواضح أن أحدا لم يبلغ السناتور بحصول بعض التغيرات في روسيا منذ الفترة التي كان فيها في الأسر في فيتنام".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب