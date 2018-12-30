أستراليا تسقط الجنسية عن جهادي معتقل في تركيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 06:53 ص

شرطيون أمام منزل داهمته الشرطة الأسترالية في ضوارحي ملبورن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد أسبوعين على هجوم بالسكين في هذه المدينة تنباه تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت كانبيرا السبت إسقاط الجنسية الأسترالية عن جهادي متهم بأنه كان عنصرا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وهو حاليا معتقل في تركيا.

ونيل براكاش الذي يظهر في أفلام دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية، هو الأسترالي الثاني عشر الحامل جنسيتين والذي تجرده أستراليا من الجنسية لارتباطه بتنظيمات إرهابية.

وهو ملاحق بتهمة "الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة" وقد أوقف في تشرين الأول/اكتوبر 2016 في تركيا التي قدم إليها من سوريا.

واعرب خلال جلسة استماع في أيلول/سبتمبر 2017 عن "ندمه" على الالتحاق بصفوف التنظيم، مؤكدا أنه فر منه.

كان براكاش بحسب الحكومة عضوا بارزا في تنظيم الدولة الاسلامية يقوم بعمليات تجنيد جهاديين وكان ضالعا في مخططات اعتداءات كانت ستستهدف أستراليين.

وكانت أستراليا طالبت بتسليمها براكاش الذي اعتقد في فترة أنه قضى في ضربة جوية أميركية في شمال العراق في أيار/مايو 2016، قبل أن يظهر عند اعتقاله في تركيا.

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون في بيان السبت "يمكنني التأكيد بأن الحكومة الأسترالية أبلغت نيل براكش بأنه لم يعد مواطنا أستراليا بسبب انخراطه في (تنظيم) الدولة الإسلامية".

وتابع أن "إسقاط الجنسية عن حملة جنسيتين ضالعين في أنشطة إرهابية في الخارج عنصر جوهري في الرد الأسترالي على العنف المتطرف والإرهاب الدولي".

وكان براكاش المعروف بكنية "ابو خالد الكمبودي" والمتحدر من أصول هندية وفيجية وكمبودية، غادر استراليا عام 2013.

وتتهمه كانبيرا بالضلوع بصورة خاصة في مخطط لقطع رأس شرطي في نيسان/ابريل 2015 في ملبورن، كما تعتقد انه كان على ارتباط باسترالي عمره 18 عاما قتل بعد طعنه شرطيين اثنين في ملبورن عام 2014.

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