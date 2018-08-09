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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 12:57 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:57

أعلنت السلطات الأسترالية الخميس أنها أسقطت الجنسية عن خمسة أشخاص بسبب مشاركتهم في القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وينضم هؤلاء الخمسة إلى العضو في تنظيم الدولة الإسلامية خالد شروف الذي تصدّر عناوين الصحف عندما نشر على تويتر صورة ابنه الصغير وهو يحمل رأسا مقطوعة.

ويأتي نزع الجنسية عن هؤلاء المواطنين الأستراليين الذين يحملون جنسية ثانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي أصبحت أكثر صرامة.

وقال وزير الداخلية الاسترالي بيتر داتون في بيان "استطيع أن أؤكد أن خمسة أشخاص آخرين لم يعودوا مواطنين استراليين بسبب تورّطهم مع تنظيم الدولة الإسلامية في الخارج".

وأضاف إنه "من المتطلّبات الأساسية للجنسية الولاء لهذا البلد .. وهؤلاء الخمسة الذين يحملون جنسيتين تصرّفوا ضد مصالح أستراليا من خلال ضلوعهم في الإرهاب واختاروا عملياً الخروج من المجتمع الأسترالي". وتتراوح أعمار الخمسة ما بين العشرينات والثلاثينات من العمر.

ولم يقدّم داتون أية معلومات إضافية عن هوياتهم، مكتفياً بالقول إن "أستراليا أصبحت أكثر أمانا بمنعهم من العودة إليها".

وكانبيرا التي تشعر بالقلق المتزايد حيال مواطنيها الذين يعودون الى بلدهم بعد مشاركتهم في القتال مع تنظيم الدولة الاسلامية في الخارج، أصدرت مجموعة من قوانين الأمن القومي الصارمة خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها قانون يسقط الجنسية عن الشخص اذا كان يحمل جنسية بلد آخر حتى لا يترك بدون جنسية.

وكان شروف، أول استرالي تسحب منه الجنسية، يحمل الجنسية اللبنانية. وقد غادر استراليا الى سوريا مع عائلته في 2013.

وتوفيت زوجته الاسترالية تارا نيتلتون، ويعتقد أنه قتل في غارة بطائرة بدون طيار في العراق في 2015 رغم أن الاعلام شكك في ذلك. ولا يعرف مصير أطفالهم الخمسة.

وأثار شروف موجة اشمئزاز في العالم عندما نشر صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لابنه عبد الله وهو يحمل رأس جندي مقطوعة ومتعفنة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب