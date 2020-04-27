هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 07:11 ص

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الاثنين مع استعداد الدول لرفع تدابير الإغلاق، وكشف بنك اليابان تدابير إضافية لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء كوفيد-19.

وكسبت بورصات لندن 1,7%، وفرانكفورت 2,5%، وباريس 1,9%، أما ميلانو فكسبت 2,3%، ومدريد 1,9%.

وقال نيل ويلسون كبير محللي السوق في "ماركتس دوت كوم"، "لا تراجع للأسهم صباح الاثنين بعد إعلان بنك اليابان حوافز إضافية، ولدينا أخبار جيدة من إيطاليا أخيراً، وحتى دويتشه بنك أفاد عن أرباح".

وأغلق مؤشر "نيكاي" الياباني على ارتفاع بنسبة 2,7% الاثنين، بعدما كشف بنك اليابان تدابير طارئة لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي ذلك مع السماح للأطفال في إسبانيا بالخروج مجدداً، واستعداد إيطاليا وولاية نيويورك لرفع العزل، وسط تراجع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد.

وفي ما يتعلق بالشركات، أعلن "دويتشه بنك" أنه يتوقع أرباحاً صافية بقيمة 66 مليون يورو (71 مليون دولار) في الفصل الأول من العام، ما يفوق توقعات السوق السابقة.

وخسرت هذه المجموعة الألمانية 5,72 مليارات يورو في عام 2019، في خامس خسارة لها على التوالي، واعلنت في تموز/يوليو خطة ضخمة لإعادة الهيكلة.

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