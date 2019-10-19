هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أكتوبر, 2019 10:43 م

أعلنت عضو مجلس النواب الأميركي المثيرة للجدل ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز السبت دعمها للمرشح الرئاسي بيرني ساندرز، وذلك خلال مهرجان ضخم في نيويورك شهد عودة السياسي السبعيني الى نشاطه بعد تعرضه لنوبة قلبية بداية الشهر.

وقالت أوكاسيو-كورتيز البالغة 30 عاما خلال المهرجان الذي جمع نحو 20 ألف شخص في دائرتها الانتخابية في كوينز في نيويورك "أنا أدعوه +تيو بيرني+".

و"تيو" تعني "العم" باللغة الاسبانية في بورتو ريكو مسقط رأس أوكاسيو-كورتيز التي تعد أصغر عضو في مجلس النواب، وهي تقدم نفسها بأنها "اشتراكية ديمقراطية" كما يفعل ساندرز الموجود في الكونغرس منذ عام 1991.

وقالت أوكاسيو كورتيز "لدينا الآن أفضل مجموعة مرشحين ديموقراطيين في جيل، والكثير من ذلك يعود الى العمل الذي أنجزه بيرني ساندرز في حياته".

ويتنافس لنيل الترشيح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية 19 مرشحا، شارك 12 منهم في مناظرة الثلاثاء، ويحتل ساندرز المركز الثالث في استطلاعات الرأي خلف جو بايدن وإليزابيث وارين.

وتجهد حملة ساندرز للحاق بوارن في استطلاعات الرأي، وكذلك لازالة المخاوف بشأن صحته لدى الناخبين.

وقال ساندرز "أنا أكثر من جاهز وأكثر استعدادا من أي وقت مضى لأواصل معكم الكفاح الملحمي الذي نواجهه اليوم"، مؤكدا بوضوع "لقد عدت".

وانضمت أوكاسيو-كورتيز الى زميلتها من الحرس الديموقراطي الجديد في الكونغرس إلهان عمر في تأييد ساندرز.

والنائبتان الشابتان تنتميان الى ما يسمى ب"الفرقة"، وهي مجموعة من أربع نائبات شابات متنوعات عرقيا ويساريات وجريئات.

وكان الرئيس ترامب قد طلب منهن في وقت سابق أن يعدن الى أوطانهن الاصلية، رغم أن جميعهن أميركيات.

وقالت أوكاسيو كورتيز في كلمتها "السبب الوحيد الذي أعطاني الأمل بإطلاق حملة انتخابية للكونغرس هو أن بيرني ساندرز أثبت أنه يمكنك إدارة حملة شعبية والفوز بها".

ومن المعروف أن ساندرز البالغ 78 عاما يرفض باستمرار الحصول على تمويل سياسي من الشركات.

واضافت أوكاسيو-كورتيز في كلمتها المؤثرة "عندما كنت أعمل نادلة، وحان الوقت لأتخرج من الجامعة وأنا أحمل دينا كطالبة، كان بيرني ساندرز واحدا من القلائل الذين يقولون لا ينبغي أن يتخرّج أي شخص بدين ثقيل وطويل الأمد".

ومع ذلك أقرّ بعض مؤيدي ساندرز بأن الأزمة قلبية التي أصابته جعلتهم يفكرون في خيارات أخرى.

ويسعى ساندرز لجذب الناخبين الاصغر سنا والأكثر تنوعا عرقيا، وهو حصل مؤخرا على دعم مغني الراب الشاب "كاردي بي" من البرونكس.

ووصفت الهان عمر أول امرأة مسلمة سوداء تُنتخب في الكونغرس تأييدها لساندرز اليهودي بالقول بداية الاسبوع "بيرني يقود حركة من الطبقة العاملة لهزيمة دونالد ترامب تتجاوز الجيل والعرق والجغرافيا".

وستجري الجولة الأولى من التصويت لاختيار مرشح ديموقراطي لمنافسة ترامب في شباط/فبراير المقبل في ولاية أيوا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك