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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 07:50 ص 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 07:50

اعضاء وفد المتمردين الحوثيين قبيل مغادرتهم صنعاء على متن طائرة تابعة للطيران الكويتي في 4 كانون الاول/ديسمبر، الى السويد.

تبدأ الخميس في السويد مفاوضات حاسمة ترعاها الأمم المتّحدة وتهدف الى إنهاء النزاع الدامي في اليمن بين السلطات المدعومة من السعودية والمتمرّدين الحوثيين الذين تساندهم إيران.

ولا يتوقّع تحقيق اختراق في هذه المفاوضات، الأولى من نوعها منذ 2016 عندما فشلت محادثات استمرت أكثر من مئة يوم في الكويت في إنهاء الحرب التي خلّفت حتى اليوم أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفعت 14 مليون يمني إلى حافة المجاعة، وفق تقديرات الأمم المتّحدة.

ولم يحدّد محلّلون ومصادر الأمم المتحدة أهدافاً طموحة لهذه المحادثات - غير المباشرة - التي قالوا إنّ الهدف منها هو "بناء الثقة" بين الطرفين المتقاتلين منذ 2014.

وقالت مصادر مقرّبة من الحوثيين إنّهم سيطلبون إعادة فتح مطار صنعاء الدولي الذي تضرّر جرّاء الغارات السعودية وأغلقته الرياض وحلفاؤها في إطار التحالف العسكري الذي يسيطر على أجواء اليمن.

وقال مصدر في الوفد الحكومي إنّ الرئيس عبد ربّه منصور هادي يريد الحصول على خرائط الألغام.

وقالت مصادر في الجانبين إنّهما سيطالبان بوقف لإطلاق النار، على أن يبدأ الطرف الآخر به، وبفتح ممرّات إنسانية.

ووصل وفد المتمرّدين الحوثيين مساء الثلاثاء إلى السويد مع مبعوث الأمم المتّحدة الخاص الى اليمن مارتن غريفيث الذي كان في صنعاء منذ الإثنين. وتقرّر عقد المباحثات في السويد بعد فشل مساعي غريفيث لعقدها في أيلول/سبتمبر في جنيف عندما رفض الحوثيون مغادرة صنعاء في غياب ضمانات للعودة إليها.

وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على موقع تويتر "يودّ المبعوث الخاص الإعلان عن استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، في السويد، يوم 6 كانون الأول/ديسمبر". وأضاف في تغريدة أخرى "يتوجّه المبعوث الخاص بخالص الشكر لحكومة السويد لاستضافتها هذه الجولة من المشاورات السياسية، ولحكومة الكويت لتسهيل سفر وفد صنعاء للمشاركة في المشاورات".

- تبادل أسرى -

وتعقد المحادثات بعدما تم الثلاثاء الإعلان عن توقيع اتّفاق بين الحكومة والحوثيين لتبادل مئات الأسرى، تحت إشراف الاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقال مسؤول ملفّ الأسرى في فريق مفاوضي الحكومة هادي هيج لوكالة فرانس برس إنّ الاتّفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوّات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 عنصر من المتمرّدين.

وبين المعتقلين الذين سيُفرَج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني.

ووافق التحالف الذي تقوده السعودية على إجلاء 50 جريحاً من المتمرّدين من صنعاء إلى مسقط. وهو شرط مسبق وضعه الحوثيون.

ويضمّ الوفد الحكومي الذي وصل إلى السويد مساء الأربعاء 12 شخصاً ويترأّسه وزير الخارجية خالد اليماني.

وأكّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على تويتر وصول الوفد، وقال إنّ الوفد يحمل معه "تطلّعات الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وأخَّر الوفد الحكومي سفره بانتظار وصول الحوثيين إلى ستوكهولم بعد تغيُّبهم عن مفاوضات أيلول/سبتمبر وفق مصادر مقرّبة من الحكومة.

وقال المتحدّث باسم المتمرّدين محمد عبد السلام في تغريدة "لن ندّخر جهداً لإنجاح المشاورات وإحلال السلام وإنهاء الحرب العدوانية وفكّ الحصار. أيدينا ممدودة للسلام".

لكنّه دعا المقاتلين الحوثيين إلى البقاء متيقّظين إزاء أي محاولة للتصعيد من الجانب الآخر.

وشوهد الأربعاء عدد من أعضاء وفد الحوثيين في قاعة المفاوضات في قلعة يوهانسبرغ على بعد ستّين كيلومتراً شمال ستوكهولم والتي فرضت حولها الشرطة طوقاً أمنيا.

وحذّر محلّلون ودبلوماسيّون من توقّع تحقيق اختراق، إذ إنّ الوفدين لن يجلسا إلى طاولة المفاوضات وجهاً لوجه.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي لفرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه "لن أتوقّع الكثير" من المباحثات.

- تفاقم الأزمة الإنسانية -

ورحّبت الولايات المتّحدة الثلاثاء بمحادثات السلام. وقالت بلسان المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة هيذر ناورت "ليست لدينا أوهام ونحن نعلم أنّ هذه العمليّة لن تكون سهلة، لكنّنا نرحّب بهذه الخطوة الأولى الضروريّة والأساسية".

وشدّدت ناورت على أنّ "اليمنيين عانوا طويلاً (...) وآن الأوان لإحلال المصالحة مكان الصراع ولأن يعملوا معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لليمن".

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيّة أنور قرقاش على "تويتر"، "نعتقد أنّ السويد توفّر فرصة حاسمة للانخراط بشكل ناجح في حلّ سياسي في اليمن" التي تواجه وفق الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويحتجز طرفا النزاع آلاف الأسرى في حين تقول منظّمات إنسانية أنّ عدد الضحايا يفوق بكثير العشرة آلاف قتيل الذين أحصتهم منظمة الصحة العالمية منذ تدخّل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

ويرى خبراء أنّ محادثات السلام تشكّل أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب مع تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخّل لمنع أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية من الغرق في براثن المجاعة.

ودعا المجلس النروجي للاجئين الأربعاء الطرفين إلى إنهاء المعارك. وقال إنّ "المتحاربين يجب أن يتفاهموا على وسائل إعادة فتح كل المرافئ وتأمين استقرار الاقتصاد الوطني الذي ينهار، وفي الوقت نفسه تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وبلا عراقيل".

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ الأزمة الإنسانية في اليمن ستتفاقم في 2019، محذّرة من أنّ عدد من يحتاجون الى مساعدات غذائية سيرتفع بنحو أربعة ملايين شخص.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي الثلاثاء إنّه من المتوقّع تسجيل "زيادة حادّة في معدّلات الجوع" في البلاد التي يقدّر أن ترتفع من ثمانية ملايين حالة إلى 12 مليوناً، وفق إحصائية تتعلّق بالأمن الغذائي سيتم نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك للصحافيين في جنيف إنّ نحو 75 في المئة من سكان اليمن سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية في 2019.

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