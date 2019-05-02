هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 03:51 ص

جانب من مبنى الاحتياطي الفدرالي في واشنطن في 2 أيار/مايو 2018

أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء أنّهم لن يصوّتوا على الأرجح لمرشّح الرئيس دونالد ترامب لعضوية مجلس حكاّم الاحتياطي الفدرالي ستيفن مور بسبب تصريحات أدلى بها قبل سنوات واعتبرت عنصرية ضد النساء، ممّا يهدّد بإسقاط هذا الترشيح.

ومور البالغ 59 عاما ناقد سياسي محافظ عمل مستشاراً لترامب خلال حملته الانتخابية ودافع عنه مراراً على شاشات التلفزة.

ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام المصرف المركزي الأميركي طاولت مور اتّهامات على خلفية مقالات سابقة له وبخاصة مواقفه من النساء.

وكان مور حذّر في كتاباته من خطر تلقّي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبراً أن من شأن ذلك أن يزعزع حياة الأسرة، ومنتقداً بشدّة تولّي نساء تحكيم مباريات كرة السلّة للرجال.

وقال خمسة سناتورات جمهوريين لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّهم يرون مشاكل خطيرة في ترشيح مور، في حين أبدى سناتوران آخران في الأيام الأخيرة علانية قلقهما من هذا الترشيح.

وصرّحت السناتورة الجمهورية جوني إرنست لفرانس برس "أنا في معسكر +الرافضين+".

ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ما يعني أنّ امتناع أربعة سناتورات جمهوريين عن التصويت لصالح مور كفيل بإسقاط ترشيحه إذا ما صوّت كل الأعضاء الديموقراطيين ضدّه.

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت الإثنين إنّ الادارة تراجع كتابات مور المثيرة للجدل والتي يعود بعضها لنحو عشرين عاماً.

وقالت ساندرز للصحافيين "عندما يكون لدينا أي جديد في هذا الشأن سنبلّغكم".

وكان مور أعرب عن أسفه لآراء أطلقها في الماضي، مؤكّداً أنّ بعضها كان على سبيل المزاح.

وقال مور لشبكة "إيه بي سي" الأميركية "بصراحة، لا أذكر بعضاً ما كتبته في الماضي البعيد".

وكان مرشّح ترامب السابق للمنصب هرمان كاين، الذي أدار سابقاً سلسلة مطاعم بيتزا، انسحب الأسبوع الماضي بعد أن أبدى أعضاء في مجلس الشيوخ معارضتهم لتثبيته في المنصب بسبب افتقاده للخبرة اللازمة للإشراف على سياسة المصرف المركزي.

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