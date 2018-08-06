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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أغسطس, 2018 02:18 م 06 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:18

دعا وفد يضم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي خلال زيارة لموسكو الاثنين، نوابا روسا الى زيارة واشنطن رغم اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

والوفد الأميركي في موسكو يترأسه راند بول، المسؤول الجمهوري الوحيد الذي دافع عن الرئيس دونالد ترامب اثر الجدل الذي أثارته القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في تموز/يوليو.

والتقى المشرعون الأميركيون الاثنين زملاءهم في مجلس الاتحاد الروسي في حضور السفير الروسي السابق لدى واشنطن سيرغي كيسلياك.

وقال راند بول في تصريحات ترجمتها وكالة انترفاكس للانباء الى الروسية "وجهنا دعوة الى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لزيارة الولايات المتحدة لاجراء محادثات معنا في واشنطن".

واضاف "أعتقد ان هذا الامر بالغ الأهمية"، موضحا ان الهدف من الزيارة هو "إطلاق الحوار" و"تحسين العلاقات" التي تدهورت أخيرا بين البلدين.

وأورد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف ان الزيارة قد تتم "اعتبارا من الخريف، قبل نهاية العام".

واعتبر كوساتشيف ان هذه المبادرة "ترتدي أهمية كبرى في وقت يكثف سياسيون أميركيون آخرون جهودهم لاظهار سلبيات اي اتصال مع السياسيين الروس".

والزيارة هي الثانية التي يقوم بها أعضاء في مجلس الشيوخ لموسكو خلال شهر ونيف.

فبداية تموز/يوليو، التقى مشرعون أميركيون مسؤولين روسا بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل قمة هلسنكي بين بوتين وترامب.

من جهته، أبدى بوتين استعداده لزيارة واشنطن لعقد اجتماع آخر مع ترامب ودعا الرئيس الأميركي الى موسكو. وقد أبدى ترامب "انفتاحه" على زيارة مماثلة.

ويستمر توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن على خلفية النزاعين في سوريا وأوكرانيا، إضافة الى اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب