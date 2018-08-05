أعمال شغب ونهب في المنطقة الصومالية في شرق إثيوبيا (السكان)
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الشرطة الإثيوبية تعتقل متظاهرا في أديس أبابا في 23 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
أفاد سكان المنطقة الصومالية في شرق إثيوبيا الأحد عن حصول أعمال شغب ونهب واعتداءات ذات طابع إتني في منطقتهم، في حين نصحت السفارة الأميركية في أديس أبابا رعاياها بتفادي التوجه الى المنطقة.
وقال أحد سكان جيغجيغا عاصمة المنطقة طالبا عدم كشف هويته "الجميع داخل منازلهم". وتابع إن حياته بخطر لأنه ينتمي الى إتنية الأمهرة مؤكدا ان "الكثير من جيراني... فقدوا فنادقهم ومحالهم ومنازلهم، فقدوا كل شيء".
ولم تتضح اسباب اندلاع أعمال العنف التي انطلقت السبت علما أن صورا نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت انتشار آليات تابعة للجيش الإثيوبي في جيغجيغا.
وقال آخر ينتمي الى إتنية الأورومو وهي الأكبر في اثيوبيا إنه يختبئ لدى أسرة صومالية من قوات الامن التي تتهمها منظمات بانتهاك حقوق الانسان.
وتابع أن عصابات تقوم بالسطو على المصارف وباحراق الكنائس في المنطقة ذات الغالبية المسلمة.
والسبت أعلنت السفارة الأميركية في أديس أبابا أن الجيش الإثيوبي "فرض سيطرته على الطرقات الرئيسية والمباني الحكومية ومطار جيغجيغا".
والسبت أصدرت وزارة الدفاع الإثيوبية بيانا أعلنت أنها ستتخذ "التدابير اللازمة" لإعادة فرض النظام في المنطقة.
وفي إثيوبيا مناطق فدرالية مقسمة إتنيا بهدف منح الإتنيات المختلفة حكما ذاتيا.
وتعتبر المنطقة الصومالية ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا واحدى اكثرها اضطرابا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب