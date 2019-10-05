هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 11:41 ص

متظاهرون يحاولون الاحتماء من أثر الغاز المسيل للدموع في حي وانشاي، 6 تشرين الأول/اكتوبر 2019

شهدت هونغ كونغ أعمال عنف جديدة الأحد حيث تحدى آلاف المحتجين المطالبين بالديموقراطية حظر التظاهر مقنعي الأوجه خلال التحركات التي تشوبها صدامات مع الشرطة وأعمال تخريب.

وتحت أمطار غزيرة وفي ظل استمرار غلق عدد من محطات المترو منذ ليل السبت، تظاهرت حشود كبيرة في أحياء وسط المدينة ومن الجهة الأخرى للخليج في شبه جزيرة كولون.

وتظاهر المحتجون رفضاً للجوء الحكومة إلى استخدام سلطات الطوارئ لمنع ارتداء الأقنعة في التجمعات العامة.

ولجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما وقعت صدامات مع متظاهرين كانوا يحاولون إقامة حواجز.

وتعرض سائق سيارة أجرة للضرب المبرح في حي شامشوي بو بعدما صدم متظاهرتين بسيارته. ووفق مصوّر في فرانس برس، تلقت الضحيتان والسائق الإسعافات من فريق متطوع قبل وصول الشرطة. وخرّب متظاهرون سيارة الأجرة.

ووفق مصادر طبية، فإنّ ثلاثة أشخاص جرى إدخالهم إلى قسم الطوارئ وكانوا يعانون اصابات خطيرة.

-تخريب مصارف صينية-

كذلك، تعرضت مكاتب حكومية مجاورة لأعمال تخريب، وأيضاً مصارف صينية ومحطات مترو.

ومساء، رفع علم اصفر للإنذار على سقف ثكنة تابعة لجيش التحرير الشعبي بعدما وجّه متظاهرون مؤشر الليزر نحو المبنى، وفق قناة "RTHK" في هونغ كونغ. وعادة ما تستخدم الشرطة هذا النوع من الأعلام لدعوة الحشد إلى التفرق.

وتأتي تظاهرات الأحد بعد ثلاثة ايام من قرار رئيسة الحكومة كاري لام الجمعة باستخدام قانون طوارىء يمنع على المتجين إخفاء وجوههم.

وأدى هذا القرار إلى تأجيج التوتر منذ مساء الجمعة، وإلى أعمال تخريب وعنف استهدفت خصوصاً شركة مترو هونغ كونغ المتهمة بالتواطؤ مع السلطات المركزية في بكين.

ورفض القضاء في المستعمرة البريطانية السابقة طعناً تقدم به نواب من أنصار حركة الاحتجاج في المجلس التشريعي (البرلمان المحلي)، ضد قرار الحكومة.

وتشهد هونغ كونغ منذ نحو أربعة أشهر أسوأ أزماتها السياسية في ظل تسجيل تظاهرات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وللمطالبة بإصلاحات ديموقراطية.

وفي حين لم تعمل خطوط المترو السبت، أعلنت شركة المترو ان 45 محطة فتحت الاحد لكن لا تزال 48 مغلقة في الاحياء التي شهدت احتجاجات وخصوصا المنطقة السياحية.

وتعتمد الحركة في المدينة التي تضم 7,5 ملايين نسمة كثيرا على شبكة المترو التي تعد واحدة من الأفضل أداءً في العالم وتنقل يوميا في الأوضاع العادية نحو أربعة ملايين راكب.

-معضلة-

وجد السكان أنفسهم الاحد إزاء معضلة، وتهافتوا على الحافلات وسيارات الاجرة.

كذلك سجل حدث نادر تمثّل في اقفال العديد من المتاجر الكبرى ابوابها، ما دفع السكان الى التهافت على بعض المتاجر المفتوحة للتزود بالمؤن وتخزينها.

وهذا الأسبوع ال18 على التوالي من الاضطرابات في هونغ كونغ.

وسجّلت اسوأ لاصدامات الثلاثاء في ظل إحياء الصين للذكرى السبعين على قيام جمهوريتها، إذ للمرة الأولى يطلق شرطي رصاصة حية باتجاه طالب يبلغ من العمر 18 عاماً، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

كما اصيب مساء الجمعة مراهق (14 عاماً) بالرصاص الحي، مصدره شرطي يرتدي زيا مدنيا.

ويعود قانون الطوارىء الذي اعتمدت عليه كاري لام لحظر التظاهر بأقنعة، إلى عام 1922 زمن الاستعمار البريطاني ولم يستخدم منذ 1967.

ويتيح هذا القانون للحكومة اتخاذ "اي اجراء" بدون اذن البرلمان في حال وجود حال طارئة او خطر على السكان.

لكن الحظر لم يؤثر على المتظاهرين الذين يستخدمون الأقنعة لاخفاء هوياتهم والافلات من الملاحقات القضائية وأيضا للاحتماء من الغاز المسيل للدموع.

- "مستقبل قاتم جدا" -

أشادت سلطات بكين بالحظر، فيما رأى فيه المحتجون والمعارضة مقدمة لانحراف استبدادي في هونغ كونغ.

وقال النائب دنيس كوك الاحد قبل قرار المحكمة العليا "أعتقد أن هذا يشكل أحدى أهم القضايا الدستورية في تاريخ هونغ كونغ". وأضاف "اذا تمت المصادقة على هذا القانون الطارىء، فإنّ مستقبل هونغ كونغ سيكون قاتما جدا".

وكانت حركة الاحتجاج بدات في حزيران/يونيو ضد مشروع قانون للسماح بتسليم مدانين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية ايلول/سبتمبر لكن المحتجون وصلوا حراكهم رغم ذلك.

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