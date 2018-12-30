أقارب الفيتناميين ضحايا تفجير الحافلة يصلون الى القاهرة

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 ديسمبر, 2018 03:24 م

رفع الحافلة السياحية من موقع الهجوم في الجيزة مساء الجمعة 28 كانون الأول/ديسمبر 2018

وصل إلى القاهرة الأحد عدد من أقارب الضحايا الفيتناميين الذين قتلوا في تفجير حافلة في منطقة الجيزة قرب الأهرامات، بحسب ما أفاد مصدر في المطار.

ووصلت مجموعة من خمسة أشخاص إلى العاصمة المصرية بعد يومين من التفجير الذي أدى إلى مقتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين ومرشدهم السياحي.

وأصيب في التفجير كذلك 11 سائحا فيتناميا وسائق الحافلة المصري، بحسب النيابة العامة المصرية.

وكان في استقبال المجموعة لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي نائب السفير الفيتنامي في مصر وممثلون لوزارات السياحة والصحة والخارجية المصرية.

وكانت شركة "سايغون توريست" التي نظمت رحلة السياح إلى مصر، ذكرت أن السياح الفيتناميين "كانوا في طريقهم إلى مطعم لتناول العشاء" عندما انفجرت عبوة ناسفة في الحافلة.

وتوجه مسؤولون في الشركة إلى القاهرة السبت، وجرت ترتيبات للسماح لبعض أقارب الضحايا بالتوجه إلى مصر.

وبين من وصلوا إلى مصر نغوين نغوين فو الذي قتلت شقيقته نغوين ثوي كوينه (56 عاما) في التفجير، بينما أصيب زوجها.

وكان الزوجان يعملان في قطاع الأطعمة البحرية ويقضيان إجازة في مصر عند وقوع الكارثة، بحسب نغوين.

وصرح نغوين لوكالة فرانس برس "نحن جميعاً مصدومون .. شقيقتي وزوجها يسافران كثيرا، وهما خبيران في السفر الى الخارج وهوايتهما السفر".

ويواجه قطاع السياحة المصري صعوبات في التعافي بعدما شهدت البلاد هجمات إرهابية وحالة من عدم الاستقرار عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

وكانت البلاد استعادت بعضًا من حركتها السياحيّة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسُجّل وصول 8,2 ملايين سائح إلى مصر عام 2017، إلّا أنّ هذا الرقم لا يزال بعيدًا جدًا عن الـ14,7 مليون سائح الذين زاروا البلاد عام 2010.

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