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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 06:06 ص 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 06:06

امرأة تبحث عما يمكن انقاذه وسط دمار منزل في دونغالا بجزيرة سولاويسي في اعقاب الزلزال والتسونامي، الجمعة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (afp_tickers)