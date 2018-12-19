أكثر من خمسين صحافيا قتلوا في العالم في 2018 (منظمة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 06:01 ص

أثار مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/اكتوبر الفائت غضبا دوليا وأظهر الحدود القصوى التي "يمكن للبعض الوصول إليها لإسكات الصحافيين +المزعجين+"، حسب ما ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي.

بعد منظمة "مراسلون بلا حدود"، عبرت منظمة "لجنة حماية الصحافيين" غير الحكومية الأربعاء عن قلقها من التهديدات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون في العالم، مشيرة إلى ارتفاع عدد الذين قتلوا منهم خلال ممارستهم مهامهم.

وقالت المنظمة إن 53 صحافيا قتلوا بين الأول من كانون الثاني/يناير و14 كانون الأول/ديسمبر 2017، مقابل 47 خلال مجمل العام 2017. وبين هؤلاء استهدف 34 عمدا، بمن فيهم السعودي جمال خاشقجي، مقابل 18 في 2017.

في المقابل، وصل عدد الصحافيين الذين قتلوا في مناطق نزاعات إلى أدنى مستوى منذ 2011 وبلغ 13 في 2018، حسب المنظمة التي فسرت هذا الانخفاض بصعوبة الوصول إلى النزاعات في اليمن وسوريا.

والحصيلة التي أوردتها "لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أقل من الأرقام التي نشرتها الثلاثاء في باريس منظمة "مراسلون بلا حدود" التي أحصت ثمانين صحافيا قتلوا في 2018، بطريقة مختلفة بشمل الصحافيين غير المحترفين والمتعاونين مع وسائل الإلعلام من غير الصحافيين.

لكن النتائج التي توصلت إليها المنظمتان متشابهة.

فهما تؤكدان أن أفغانستان كانت البلد اذلي سجل فيه سقوط أكبر عدد من الصحافيين هذه السنة. وقد شهدت خصوصا هجوما انتحاريا في 30 نيسان/أبريل 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم تسعة صحافيين أحدهم ساه مراي مصور وكالة فرانس برس.

وذكرت "لجنة حماية الصحافيين" قضية خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلده في اسطنبول في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، معبرة عن أسفها "لغياب قيادة دولية" تدافع عن الصحافيين.

وحملت المنظمة بعنف على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رفض تبني النتائج التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) حول مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي.

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