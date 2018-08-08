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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 04:42 ص 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:42

فرق إنقاذ اندونيسية تبحث عن ضحايا تحت الأنقاض في قرية سيغار بنجالين بشمال جزيرة لومبوك في 8 آب/أغسطس 2018 بعد ثلاثة أيام على الزلزال الذي ضرب الجزيرة موقعا 105 قتلى (afp_tickers)