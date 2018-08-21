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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 10:00 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:00

حجاج مسلمون يتجمعون قبيل الفجر للتوجه لرمي جمرة العقبة الكبرى في منى في 21 آب/اغسطس.

بدأ نحو 2,4 مليون حاج مسلم منذ فجر الثلاثاء أول أيام عيد الاضحى، رمي جمرة العقبة الكبرى في منى رمزا لرفض غواية الشيطان.

ووقت الرمي المحدد هو من فجر يوم عيد الأضحى إلى فجر اليوم التالي، ولكن السنة أن يكون الرمي ما بين طلوع الشمس الى الزوال.

وتقدم الحجاج الذين رددوا التلبية والتكبير تحت الشمس الحارقة في منى، باتجاه جمرة العقبة الكبرى.

وبعد الفراغ من رمي جمرة العقبة الكبرى يتولى الحاج ذبح الهدي ثم يحلق شعر رأسه أو يقصره.

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والتحلل الاول يتوجه الحاج الى مكة المكرمة لطواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج ثم يرجع الحاج بعد ذلك إلى منى ليبيت بها أيام التشريق التي يقوم فيها الحاج برمي الجمرات الثلاث.

ويشكل رمي الحجاج سبع حصوات على شاخص يجسد غواية الشيطان، احد اكثر شعائر الحج دقة. وكان رمي الجمرات والتدافع الذي قد يصاحبه ادى في مواسم سابقة الى حوادث مميتة بين الحشد المليوني للحجاج.

وأحضر الحجاج الحصى من مزدلفة التي نفروا إليها مساء الأثنين بعد وقوفهم على صعيد جبل عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج.

ويتذكر الجميع حادثة التدافع عام 2015 في منى إلا أن الحجاج يؤكدون أنهم ليسوا خائفين.

وأحضرت مي خليفة (37 عاما) وهي مصرية مقيمة في الرياض الحصى في كيس صغير، وتقول أنها ليست خائفة من الازدحام.

وقالت لوكالة فرانس برس "هذا أول حج لي ان شاء الله. الرحلة ممتعة جدا رغم التعب والمشقة".

وعلى الرغم من الازدحام والحوادث السابقة فأنها تؤكد "لا يوجد خوف أو أي شيء. بالعكس نحن في حماية الله".

وانتشر عدد كبير من عناصر الأمن لإرشاد الحجاج إلى موقع جمرة العقبة الكبرى. بينما سعى آخرون لحث حجاج انتهوا من أداء مناسكهم على المغادرة لافساح المجال أمام غيرهم من الحجاج.

وجاء السوداني محمد عثمان (28 عاما) لرمي الجمرات مؤكدا "الحمد الله لن يحدث تدافع أو ازدحام في الحج هذا العام".

وتابع "بعد الجمرات سنذهب إلى الحرم للقيام بطواف الإفاضة" متابعا "لا يمكنني وصف الشعور".

- تنظيم جيد-

ويؤكد معين الدين أحمد (35 عاما) الذي قدم من بنغلادش "أشعر بشعور جيد على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة" التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية.

ويرى أن "الحكومة السعودية قامت بالاهتمام بكل هذا. هناك الكثير من الأمن والكثير من الانضباط".

وتشكل إدارة حشود الحجاج خصوصا عند رمي الجمرات أحد أكبر التحديات التي تواجهها السلطات السعودية في كل موسم حج.

وفي حين يتولى قسم من الحجاج ذبح الاضاحي في مكة ومنى، يقوم قسم آخر بدلا من الذبح بشراء وصل بقيمة نحو مئة دولار يخصص لشراء اضحية يوزع لحمها لاحقا على الفقراء.

وترمز الاضحية الى مستوى عال من الايمان وتعود، بحسب الموروث الديني، الى استعداد النبي ابراهيم للتضحية بابنه اسماعيل وذبحه تلبية لامر رباني شكل اختبارا لدرجة ايمانه، ثم استبداله في اللحظة الاخيرة بكبش يذبح بديلا عنه بعد نجاح ابراهيم في الاختبار.

ويترافق الحج عادة مع تدابير أمنية مشددة، إذ تخللته خلال أعوام سابقة حوادث تدافع أودى أحدها بنحو 2300 شخص عام 2015، بينهم عدد كبير من الإيرانيين.

وبعد عامين من المقاطعة، عاد الإيرانيون إلى مكة العام الماضي. وقال أمير مكة خالد الفيصل الأحد إن عدد الحجاج من إيران بلغ 86 ألفا.

كما أشار إلى وصول 300 حاج قطري عبر الكويت لأداء المناسك.

ومرّ موسم الحج العام الماضي من دون حوادث كبرى، إلا أن الأزمة مع قطر ألقت بظلالها على الحدث الديني السنوي وتبادلت الرياض والدوحة الاتهامات بتسييس المناسك.

وكانت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتهمتها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة. واتخذت هذه الدول إجراءات عقابية بحق قطر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب