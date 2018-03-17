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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 07:26 ص 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 07:26

مدنيون يفرون من عفرين في شمال سوريا هربا من تقدم القوات التركية وفصائل سوريا موالية لها في 16 آذار/مارس 2018

نزح أكثر من 200 ألف مدني من مدينة عفرين منذ مساء الأربعاء خشية من الهجوم التركي ضد هذه المنطقة ذات الغالبية الكردية والواقعة في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ظهر السبت "نزح ما لا يقل عن خمسين الف شخص بعد منتصف الليل حتى اللحظة من عفرين، ما يرفع عدد النازحين منذ مساء الاربعاء الى مئتي الف".

واضاف "حتى اللحظة المدنيون لا يزالوا ينزحون من مدينة عفرين والمشهد مرعب ومخيف"، مضيفاً "الوضع الانساني كارثي".

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن نزوح 150 الفاً منذ مساء الأربعاء، إلا أن 50 ألفاً آخرين فروا من المدينة السبت نتيجة القصف المدفعي المستمر عليها، وخشية من هجوم وشيك للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.

وتدور حالياً، وفق المرصد السوري، "اشتباكات عنيفة عند أطراف المدينة الشمالية، في محاولة من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها لاقتحامها".

وبدأت تركيا وفصائل سورية موالية لها في 20 كانون الثاني/يناير هجوماً ضد منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "ارهابية". وتمكنت من السيطرة على مساحة واسعة من هذه المنطقة الحدودية.

وتمكنت القوات التركية خلال الايام الماضية من تطويق مدينة عفرين وعدد من البلدات في محيطها بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف الى مناطق أخرى يسيطر عليها المقاتلون الأكراد وأخرى مجاورة تحت سيطرة قوات النظام السوري.

وأوضح عبد الرحمن أن "المدنيين يخرجون من الجهة الجنوبية ويحاولون الوصول الى مناطق النظام حيث تقع بلدتا نبل والزهراء" ذات الغالبية الشيعية والمواليتان للنظام.

وقتل مساء الجمعة 43 مدنياً في قصف تركي على عفرين بينهم 16 مدنياً جراء غارة استهدفت المشفى الرئيسي في المدينة عفرين، بحسب المرصد، الأمر الذي نفاه الجيش التركي.

وقال مدير مشفى عفرين الدكتور جوان محمد لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "القصف التركي على المشفى أدى الى الحاق دمار كبير به"، مشيراً إلى "خروجه عن الخدمة حاليا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب