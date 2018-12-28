أكثر من 300 مهاجر أنقذتهم منظمة غير حكومية قبالة ليبيا يصلون الجمعة إلى إسبانيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 04:46 ص

وليد وضعته أمه بعد انقاذها مع نحو 300 مهاجر آخر في عملية نفذتها منظمة بروأكتيفا أوبن آرمز قبالة ليبيا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018

يصل أكثر من 300 مهاجر أنقذتهم منظّمة غير حكومية إسبانية قبالة ليبيا قبل أسبوع، صباح الجمعة إلى ميناء في جنوب إسبانيا بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم.

وتصل سفينة تقلّ هؤلاء تابعة لمنظمة "بروأكتيفا اوبن آرمز" إلى ميناء كرينافيس في مدينة سان روكي في خليج جبل طارق الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ)، بحسب ما أوضحت المنظمة مساء الخميس على تويتر.

ولدى وصولهم إلى اليابسة، سيستقبل الصليب الأحمر هؤلاء المهاجرين الـ310 المتحدّرين خصوصا من الصومال ونيجيريا ومالي، وسيُقدّم لهم ملابس وغذاء ومساعدة طبية.

ولاحقا ستعمل الشرطة على تحديد هوياتهم قبل إرسالهم إلى مراكز استقبال.

وأعلنت "بروأكتيفا أوبن آرمز" الجمعة الفائت إنقاذ هؤلاء المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية، وكانوا موزعين على متن 3 قوارب.

واستأنفت سفينة "بروأكتيفا أوبن آرمز" نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب سفينتين تابعتين لمنظّمتين مهماتها في وسط البحر المتوسط قبالة ليبيا.

ودرب الهجرة هذا هو الأكثر فتكاً بالأرواح، فقد قتل أكثر من 1300 شخص وهم يحاولون الوصول إلى إيطاليا أو مالطا عبره منذ بداية 2018، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.

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