هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 02:16 م

مقاتلان مواليان لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها يحاولان الاختباء خلال معارك مع القوات الموالية للمشير خليفة حفتر في حي عين زارة جنوب العاصمة طرابلس في 25 نيسان/ابريل 2019

أعلن أكثر من 40 من نائبا في مجلس النواب الليبي المنتخب، ومقره في طبرق في شرق البلاد، من العاصمة الليبية الخميس رفضهم العملية العسكرية التي يشنها المشير خليفة حفتر بهدف السيطرة على طرابلس.

وعقد هؤلاء النواب أول جلسة رسمية لهم في العاصمة طرابلس، في حين يقع مقر المجلس المنتخب في طبرق أقصى شرق البلاد الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر، لكن النواب الرافضين للحرب على طرابلس قرروا عقد جلساتهم في العاصمة، معلنين "استياءهم" من موقف رئاسة النواب وتأييدها للعملية العسكرية.

ويضم البرلمان المنتخب في 2014، 188 نائبا، ويحظى باعتراف دولي ويمارس مهامه إلى جانب حكومة مؤقتة في الشرق برئاسة عبدالله الثني. لكن هذه السلطات قائمة في موازاة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج، في بلد تعمها الفوضى.

وقال النائب الصادق الكحيلي رئيس الجلسة في كلمة الافتتاح، "اليوم نجتمع مع زملائنا من مختلف المدن، للوقوف على الآثار المدمرة التي تتسبب بها الحرب غير المبررة على العاصمة، ونحن اجتمعنا بهدف اتخاذ موقف ينهي المعارك".

وأضاف الكحيلي ،"ندعو كل النواب للمشاركة في الجلسات المقبلة، لأننا سنستمر في عقدها لحين توقف كافة الأعمال العسكرية وتهديد طرابلس".

بدأ المشير حفتر الذي يقود "الجيش الوطني الليبي" في الرابع من نيسان/ابريل هجوماً للسيطرة على طرابلس في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وتسببت المعارك في سقوط 376 قتيلاً وإصابة 1822 بجروح، بحسب الأمم المتحدة.

كما نزح أكثر من 45 ألف شخص من مناطق المعارك، بحسب حكومة الوفاق .

بدوره ، دعا جلال الشويهدي النائب في البرلمان، "العقلاء في شرق ليبيا لرفض الحرب على طرابلس"، مؤكدا بأن "كثيراً من سكان الشرق يرفضون عسكرة الدولة، وأي محاولات لاغتصاب السلطة بقوة السلاح".

أما النائب سالم قنان فأكد أن "شبابنا يدافعون عن طرابلس حتى لا تسقط ثورة 17 فبراير، وتتهدد مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على الحكم".

وحول اتهامات وجهت للنواب بعلمهم بالحرب، أوضح قنان "لا نعلم شيئا عنها وعندما بدأت كنا في طبرق في جلسة تحضيرا لعقد الملتقى الوطني الجامع".

وأرجأت الأمم المتحدة "الملتقى الوطني" بين الأطراف الليبية الذي كان مقررا من 14 إلى 16 نيسان/أبريل الماضي، بسبب المعارك الدائرة حول طرابلس .

وكان مقرّراً أن يبحث المؤتمر في وضع "خريطة طريق" لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسيّة واقتصاديّة غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.

نــد/ص ك

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك