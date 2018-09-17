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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 06:03 م 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:03

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في تموز/يوليو 2017

ندد أكراد ألمانيا الإثنين بـ"منع" سلطات برلين تظاهرة كانت مرتقبة في موقع بوابة براندنبورغ في برلين ضد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وأكدت شرطة العاصمة أن الأمر ليس مرتبطا بمنع التظاهر، إنما باحتفالات ستُقام في المكان نفسه بعد أيام قليلة في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر في مناسبة العيد الوطني الألماني.

وأكد الأكراد في بيان أن "منع" التجمع السبت 29 أيلول/سبتمبر أمام بوابة براندنبورغ هو "مؤشر مقلق من السلطات التي تمنع حقوق الديموقراطيين لصالح حاكم مستبد".

وأضاف رئيس الجماعة الكردية في ألمانيا علي ارتان توبراك "سيتم إغلاق أقسام من المدينة بشكل محكّم لاستقبال الرئيس التركي غير المحبوب (...) وسيتم فرش السجاد الأحمر من أجله".

ورفضت الشرطة هذه الرواية للأحداث وأشار المتحدث باسمها مايكل خاسن الى "تركيب مدرجات"، من أجل احتفالات الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف "طلبنا من الجهة المنظمة (للتظاهرة) اقتراح مكان آخر إلا أنها الغت" التجمع.

وينظم الاكراد مع العلويين الاتراك مسيرة الجمعة 28 أيلول/سبتمبر، تزامنا مع تواجد الرئيس التركي في برلين.

ومن المتوقع أن يشارك حوالى 10 آلاف شخص في هذه المسيرة، بحسب تقديرات المنظمين.

وتعيش في ألمانيا نحو مليون كردي غالبيتهم من أصول تركية، بحسب المجموعة. لكن السلطات الألمانية تواجه صعوبات في تقدير عددهم المحدد بسبب تنوّع جنسياتهم.

ويقوم إردوغان بزيارة إلى ألمانيا بين 27 و 29 أيلول/سبتمبر. وسيتوجه خصوصا إلى مسجد في كولونيا إحدى أكبر المدن الألمانية، لمخاطبة الجالية التركية الكبيرة التي تعيش في ألمانيا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب