هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 12:41 م

عائلات مقاتلين في تنظيم الدولة الاسلامية يفرون من الباغوز في سوريا في 14 اذار/مارس 2019

حذر أكراد سوريا الأحد، غداة احتفالهم بإنتهاء "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية، من أن آلاف المقاتلين الأجانب المعتقلين لدى قواتهم يشكلون "خطراً" مستمراً، مناشدين المجتمع الدولي التدخل لإعادتهم إلى بلدانهم.

وأشادت دول عدة حول العالم بإعلان قوات سوريا الديموقراطية السبت تجريد التنظيم من مناطق سيطرته جغرافياً، بعد دحره من بلدة الباغوز، في وقت أعلن قادة هذه القوات وشريكها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بدء مرحلة جديدة من الحرب ضد التنظيم، للقضاء على "خلاياه النائمة".

وأعلن التنظيم المتطرف في العام 2014 إقامة "الخلافة الإسلامية" على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، تعادل مساحة بريطانيا. وتمكن من جذب نحو أربعين ألف مقاتل إلى صفوفه، وفق تقديرات أميركية سابقة، بينهم العديد من الأجانب.

وقال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية في سوريا عبد الكريم عمر في تصريحات لوكالة فرانس برس "قضينا على دولة داعش وهذا انجاز كبير جداً، لكنه لا يعني أننا قضينا على داعش".

وتحدّث عن "تحديات كبيرة" أبرزها أن "لدينا الآلاف من المقاتلين بالإضافة إلى أطفال ونساء من 54 دولة ما عدا السوريين والعراقيين، وهذا عبء كبير وخطر علينا وعلى كل المجتمع الدولي".

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية السبت على آخر جيب للتنظيم داخل بلدة الباغوز، بعد ستة أشهر من هجوم واسع بدأته في ريف دير الزور الشرقي بدعم من التحالف. ودارت معارك عنيفة بين الطرفين منذ التاسع من شباط/فبراير، تخللها قصف مدفعي وغارات للتحالف.

على وقع تقدمها العسكري وعملياتها التي علقتها مراراً افساحاً في المجال أمام خروج المحاصرين، أحصت قوات سوريا الديموقراطية خروج أكثر من 66 ألف شخص من مناطق سيطرة التنظيم منذ مطلع العام، بينهم خمسة آلاف جهادي على الأقل تمّ اعتقالهم. كما تمكن آخرون من الفرار.

وبين الخارجين عدد كبير من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، كثيرون بينهم من الأجانب، ممن جرى نقلهم إلى ثلاث مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، أبرزها مخيم الهول الذي يؤوي أكثر من 72 ألف شخص، بينهم 25 ألف طفل على الأقل في سن الدراسة، وفق لجنة الإنقاذ الدولية.

- "مشاريع إرهابيين" -

ويشكل ملف الجهاديين الأجانب وأفراد عائلاتهم عبئاً على الإدارة الذاتية الكردية، التي تطالب دولهم باستعادتهم لمحاكمتهم على أراضيها.

إلا أن الحكومات الغربية تبدي تردداً إزاء استعادتهم جراء مخاوف أمنية وخشية من ردّ فعل الرأي العام نتيجة الاعتداءات الدامية التي شهدتها وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية. حتى أن بعضها بادر إلى تجريد رعاياها المعتقلين في سوريا من جنسياتهم.

وأبدت قلة من الدول بينها فرنسا اهتماماً بإستعادة عدد من الأطفال.

وبحسب منظمة إنقاذ الطفل "سايف ذي تشليدرن"، يوجد أكثر من 3500 طفل أجنبي من أكثر من ثلاثين دولة، في المخيّمات الثلاثة في شمال شرق سوريا.

وحذر عمر من وجود "الآلاف من الأطفال الذين تربّوا على ذهنية داعش" في مخيمات النازحين. وقال "إذا لم تتمّ إعادة تأهيلهم وبالتالي دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية فهم جميعهم مشاريع إرهابيين".

ورأى عمر أن "أي تهديد أو أي حرب جديدة ستكون فرصة" لمقاتلي التنظيم "للهروب من المعتقلات"، مضيفاً "يجب أن يكون هناك تنسيق بيننا وبين المجتمع الدولي لمواجهة هذا الخطر".

ويخشى الأكراد تهديدات تركيا المتواصلة بشنّ هجوم جديد ضد مقاتليهم الذين تعدهم "إرهابيين" وتخشى تواصلهم مع المتمردين الأكراد على أرضها.

ويهدئ الوجود الأميركي حتى الآن اندفاعة أنقرة ضد المقاتلين الأكراد، كما يحول دون شن دمشق هجوماً لاستعادة السيطرة على مناطقهم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن نهاية العام قراره سحب كامل قواته المقدرة بألفي جندي من سوريا، ما أثار مخاوف الأكراد، لكن واشنطن وقررت ابقاء نحو 400 جندي، ما يوحي، بحسب محللين، بأن انسحابها ليس بقريب.

-"مرحلة جديدة" -

وإلى جانب الجهاديين المعتقلين وأفراد عائلاتهم، يشكل وجود "الخلايا النائمة" في مناطق عدة وانتشار التنظيم في البادية السورية المترامية الأطراف تحدياً رئيسياً بعد انتهاء "الخلافة" جغرافياً. وقال الأكراد السبت إنهم سيواصلون العمل مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمواجهة هذا الخطر.

وأعلن القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم كوباني خلال مؤتمر صحافي في حقل العمر النفطي "بدء مرحلة جديدة" من المعركة ضد التنظيم للقضاء على "خلاياه النائمة". مضيفاً "لم تنته الحملة بعد، يبقى.. داعش تهديداً كبيراً".

وأوضح أن ذلك سيتمّ "بتنسيق مع قوات التحالف".

وأكد قائد قوات التحالف الجنرال بول لاكاميرا في بيان السبت أن "مكافحة داعش وعنفه المتطرف لن تنتهي قريباً".

وأضاف في بيان "لا تطمئنوا، داعش يحتفظ بقواه. لقد اتخذوا قرارات عبر احتساب ما بقي لهم من قوات وقدرات ليجربوا حظهم في مخيمات للنازحين وعبر التوجه الى مناطق نائية. إنهم ينتظرون الوقت المناسب للتحرك مجدداً".

واستبق التنظيم خسارته بنشر تسجيلات في الأيام الأخيرة على حساباته على تطبيق تلغرام، دعا في إحداها عناصره الى "الثأر" من الأكراد في مناطق سيطرتهم في شمال وشمال شرق سوريا. كما دعا أنصاره الى شن هجمات في الغرب ضد أعداء "الخلافة".

وشكلت جبهة الباغوز دليلاً على تعقيدات النزاع السوري الذي بدأ عامه التاسع، مخلفاً حصيلة قتلى تخطت 370 ألفاً، من دون أن تنجح كافة الجهود الدولية في التوصل إلى تسوية سياسية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك