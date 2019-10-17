هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 07:39 ص

مقاتلون سوريون موالون لأنقرة أثناء تواجدهم في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 على أطراف مدينة رأس العين الحدودية في شمال شرق سوريان حيث يشاركون في هجوم تشنّه أنقرة ضد المقاتلين الأكراد منذ أكثر من أسبوع

طالبت الإدارة الذاتية الكردية الخميس المجتمع الدولي بالتدخل لفتح "ممر إنساني" لإجلاء المدنيين والجرحى "المحاصرين" في مدينة رأس العين الحدودية، بعدما طوقتها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها وتدور فيها اشتباكات عنيفة.

وتشنّ تركيا منذ التاسع من الشهر الحالي هجوماً في شمال شرق سوريا، تسبّب بنزوح أكثر من 300 ألف مدني. وتمكّنت بموجبه من السيطرة على مناطق حدودية واسعة باستثناء رأس العين، حيث تتركز المعارك.

وطالبت الإدارة الذاتية الكردية في بيان الخميس "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية والتحالف الدولي التدخل العاجل لفتح ممر إنساني آمن لإجلاء الشهداء والجرحى المدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين".

وأفادت قوات سوريا الديموقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن المقاتلين الموالين لأنقرة استهدفوا مستشفى المدينة، الوحيد قيد الخدمة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن "الطواقم الطبية محاصرة في مستشفى رأس العين الذي طالته الأضرار"، مشيراً إلى "مخاوف على حياة مدنيين رفضوا الخروج من المدينة"، بعدما نزحت الغالبية الساحقة من سكانها.

ومنذ بدء هجومها، باتت القوات التركية تسيطر على شريط حدودي بين رأس العين وتل أبيض يمتد على طول نحو 120 كيلومتراً، ويصل عمق المنطقة تحت سيطرتها في إحدى النقاط إلى أكثر من ثلاثين كيلومتراً، بحسب المرصد.

ودافعت قوات سوريا الديموقراطية طيلة الأيام الماضية بشراسة عن رأس العين، إلا أنه إثر غارات تركية وقصف كثيف متواصل منذ ثلاثة أيام، تمكّنت القوات التركية والفصائل الموالية لها من السيطرة على نصف المدينة، وفق المرصد.

وأوضح عبد الرحمن "إنه أول تقدم حقيقي للقوات التركية داخل المدينة، بعد مقاومة شرسة أبدتها قوات سوريا الديموقراطية خلال أسبوع" من المعارك، مشيراً إلى أن المدينة "باتت مطوقة".

وأوضح أبو عمران الحمصي وهو قيادي في الفصائل الموالية لأنقرة لفرانس برس أن قواته "وصلت إلى وسط المدينة والمعارك على أشدها".

وقال قيادي آخر يدعى أبو وليد عزة "طوقناهم من كل الجهات وقطعنا طرق الإمداد إليهم"، لافتاً إلى أن قوات سوريا الديموقراطية "متمترسة في الملعب والمستشفى وبعض الأنفاق".

واتهمت الإدارة الذاتية الكردية القوات التركية باستخدام مواد حارقة محرمة دولية في قصفها، الأمر الذي نفته أنقرة.

ونزح أكثر من 300 ألف مدني منذ بدء الهجوم، في "واحدة من أكبر موجات النزوح خلال أسبوع" منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، وفق عبد الرحمن.

وفرّ، وفق الأمم المتحدة، نحو ألف شخص إلى العراق المجاور.

ومنذ اندلاع الهجوم، قتل 72 مدنياً على الأقل بنيران تركيا والفصائل الموالية لها، بالإضافة إلى 203 من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد.

وأحصت أنقرة من جهتها مقتل ستة جنود أتراك في المعارك، و20 مدنياً جراء قذائف اتهمت المقاتلين الأكراد بإطلاقها على مناطق حدودية.

كما قتل 171 عنصراً من الفصائل السورية الموالية لأنقرة وفق المرصد.

وبناء على طلب الإدارة الذاتية الكردية بعد تخلي داعمتها واشنطن عنها، انتشرت قوات النظام السوري في مناطق واسعة على الحدود بين البلدين. وباتت موجودة في مناطق عدة أبرزها مدينتي منبج وكوباني (عين العرب).

وتهدف تركيا من هجومها إلى إقامة منطقة عازلة تنقل اليها قسماً من 3.6 مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها.

ورغم ضغوط دولية واسعة، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقف عمليته العسكرية، فيما أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نائبه مايك بنس الى أنقرة لإقناع تركيا بوقف إطلاق النار.

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